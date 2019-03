Gatito regresa a su hogar tras cinco años perdido y da la mayor alegría de su vida a su dueña

Elinore Repucci acostumbraba abrirle la puerta de su casa todos los días a su gatito, el cual siempre iba a dar una vuelta y a los minutos volvía a la casa. Sin embargo, hace cinco años todo cambió ya que el felino nunca más apareció.

"Siempre venía cuando lo llamaban y nunca iba muy lejos. Estaba lloviznando cuando lo dejé salir y pensé que volvería muy pronto. Pero no lo hizo", sostuvo la mujer sobre Larry, el cual desapareció el 2013 y le dio la mayor alegría de su vida a su dueña, ya que hace pocos días atrás volvió a su lado.

Esto debido a que el pasado jueves la Sociedad de Rescate Felino de Merrimack River, localidad que está cerca de su ciudad llamada Salisbury en Estados Unidos, la llamó para decirle que habían encontrado a su felino, gracias a que lo identificaron por el chip.

"Me preguntaron si me faltaba un gato ya que tenían un gato allí con un microchip y que estaba registrado a mi nombre. El gato era Larry. De alguna manera, había viajado los 40 kilómetros que hay entre el condado de Essex y Salisbury", afirmó a The Daily News of Newburyport.

Y de esta forma, Elinore volvió a tener en la vivienda a Larry. "Lo recuerda todo en la casa, prácticamente. Él sabe dónde está el tazón de comida y dónde estaba todo. Acaba de conocer a los otros gatos y está en casa. También lo ha pasado tan mal y no creo que le importe lo que piensen los demás de él. Él piensa: ‘Esta es mi casa y voy a ir a donde quiera", indicó.

Cabe mencionar que justamente el gatito cumplirá en los próximos días 8 años, por lo que lo celebrará junto a sus cercanos, y advirtiendo de paso que tendrá cuidados para no volver a perderlo. "No lo dejaré ir nunca más", remató.