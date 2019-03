Amenaza de tirador activo en Universidad de Michigan resulta ser globos explotando

En medio de la celebración de una vigilia por las víctimas del ataque a la mezquita de Nueva Zelanda, un grupo de personas escuchó unos presuntos disparos, que provocaron que la Universidad de Michigan activara su alerta de emergencias.

Sin embargo, la Policía de ese estado informó que tras una verificación encontraron que se trataba de unas niñas que reventaron globos.

La Policía no encontró casquillos, ni rastro alguno de sangre en el lugar por lo que determinó que el ruido provino de la actividad con los globos.

La Universidad compartió por sus redes sociales inicialmente la alerta de emergencia que se suscitó en medio de una vigilia por el ataque a Nueva Zelanda, pero después indicó que no había amenaza.

UM ALERT UPDATE There does not appear to be an active threat to the community. DPSS continues to investigate. Continue to stay clear of area. https://t.co/BRDwV3MOmd

— University of Michigan (@UMich) 16 de marzo de 2019