Yulín reacciona a situación de abucheos durante vista congresional

Desligar el asunto de estatus político de Puerto Rico fue imposible durante la vista pública del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la isla, a pesar del énfasis en que la audiencia tenía como fin escuchar a los ciudadanos en torno a las medidas de austeridad que se han implantado por la crisis económica y la recuperación del país tras el impacto del huracán María.

"El reconocimiento del congresista Grijalva (presidente del Comité) de que Puerto Rico debe encaminarse a salir de la situación de colonialismo en que vivimos, es un reconocimiento importante para el país, independientemente del resultado final en que usted quiera ver esa nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos", sostuvo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, durante una breve conferencia de prensa luego de la vista que se llevó a cabo esta noche en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.

Yulín también enfatizó en el reconocimiento "que se le hace a la Universidad de Puerto Rico, como pilar, motor, de un desarrollo económico y desarrollo social. Y eso le da a los congresistas la impresión correcta, que la Universidad de Puerto Rico tiene que ser un servicio esencial y también el sistema de Retiro".

La alcaldesa también reaccionó a los abucheos y gritos que en más de una ocasión re reportaron durante la vista, mientras ella se expresaba ante los miembros del Comité, mientras se expresaba el representante popular Luis Vega Ramos y durante otros turnos de ponencias. Los abucheos fueron protagonizados por un nutrido grupo de estadistas que formaba parte del público que asistió al encuentro.

"El país tiene que crecer, las democracias tienen que crecer y para que se escuchen todas las voces, que era lo que venían a escuchar los congresistas, hay que escuchar todas las voces. Esa es la forma de uno adelantar cualquier visión que uno tenga sobre el futuro de Puerto Rico", subrayó Yulín.

"El tratar de ahogar las voces, con abucheos y con gritos, lo que hace desmerecer su causa. Hay mucha gente decente estadista en este país, micha gente decente independentista, estadolibrista y libre asocialistas", sostuvo la primera ejecutiva capitalina, añadiendo que había que demostrarle a los Estados Unidos "que estamos dispuestos a sentarnos a la mesa a hablar y dialogar".

Durante la audiencia, la comisionada residente Jennifer González, compartió en su cuenta de Twitter una publicación con fotos del grupo estadista que participó de la vista.

We can’t talk about PROMESA without addressing statehood, just like we can’t talk about the symptoms while ignoring the disease.

Our people have claimed equality and respect for their votes for statehood on multiple status consultations.

They’ve spoken loud and clear. pic.twitter.com/MvJh7kUW2V

— Jenniffer González (@RepJenniffer) 16 de marzo de 2019