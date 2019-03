Precandidato alcaldía de Isabela arremete contra Norma Burgos por “intentar manchar” su nombre

El aspirante a la alcaldía de Isabela, por el Partido Popular Democrático (PPD), Sergio Ortíz Quiñones, arremetió el viernes, contra la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), por “intentar manchar” su nombre ante una querella presentada en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por conflicto de interés al supuestamente aspirar a un puesto político mientras es subcomisionado electoral del PPD.

““En la tarde de hoy advine en conocimiento sobre el interés en radicar querellas y referidos a mi persona por parte de la Comisionada Electoral del PNP Norma Burgos en una reunión ejecutiva celebrada en el día de hoy. Lamento la politiquería de esta señora que le ha hecho un flaco servicio y un daño irreparable a la Comisión Estatal de Elecciones con sus acciones”, dijo Ortíz Quiñones en declaraciones escritas.

“No permitiré que nadie manche mi buen nombre por agendas políticas por mi intención de convertirme en el próximo alcalde de Isabela. Deje a los funcionarios del PPD tranquilos y ocúpese de limpiar su manchado nombre. Me sostengo en que no tengo ni he tenido conflicto de interés. Esto lo que demuestra es el miedo que le tienen a mi candidatura que ha sido de altura y respeto como en todas las que he participado”, añadió.

Por su parte, el comisionado electoral del PPD, Miguel Ríos, aseguró que la CEE no tiene jurisdicción para llevar ninguna acción ni referido contra Ortiz Quiñones, por lo que la posición de Burgos para referir el asunto a agencias investigadoras, es equivocada.

“Una vez más la comisionada electoral del PNP vuelve a confundir a la gente. El ex subsecretario Sergio Ortiz, ya no trabaja en la CEE, por lo que no tenemos jurisdicción para ninguna acción con este asunto. La agencia no tiene poder ni autoridad para investigar ni disciplinar a una persona que no es empleada de la Comisión, ya que existe ausencia de que se le haya delegado ese poder a la comisión. Ante el hecho de que el asunto se tornó académico como muy bien lo expresó el Presidente de la Comisión ante carta del 11 de marzo de 2019, esta controversia desapareció y cualquier acción de la Comisión es nula. Resulta contradictorio que la Comisión exprese que no tiene jurisdicción y a la misma vez pretenda enviar la querella al Departamento de Justicia.”, precisó Ríos.

Asimismo, el comisionado electoral del PPD explicó que a los Subsecretarios no le aplica los Reglamentos de Personal de confianza ni de carrera, ya que se trata de un cargo, tal y como se desprende de los artículos 3.010, 3.011, 3.012 y 3.103. “Es decir, no resulta viable asumir jurisdicción sobre personas que no se encuentran bajo el palio de la jurisdicción de la agencia”.

Además, indicó que “es por esa razón, que no se desprende del Código Electoral ni de los reglamentos de Recursos Humanos sobre medidas disciplinarias que el señor Sergio Ortiz Quiñones haya cometido. Así que, ante la falta de tipificación de algún delito o infracción, no se puede utilizar por analogía alguna otra disposición ya que sería una actuación ultra vires”.

Burgos, informó que se llevó a cabo la Reunión Ejecutiva de la Comisión para atender la querella.

“En la Reunión Ejecutiva celebrada hoy se demostró que el señor Ortiz Quiñones violó la Ley Electoral al ser aspirante a alcalde de Isabela cuando simultáneamente ocupaba el cargo de subsecretario en la CEE. Quedó claramente evidenciado el conflicto de intereses que hace altamente cuestionable el desempeño de este señor”, sostuvo Burgos.

Mencionó que la Reunión Ejecutiva se celebró con la participación de los comisionados electorales de los tres partidos políticos y el presidente de la CEE, Juan Dávila.

“La posición del PNP representada a través de esta servidora fue que se hiciera cumplir la Ley. El respeto a la Institución Electoral no se puede menoscabar con actos como los que incurrió Ortiz Quiñones. Por eso sostuvimos que se debe hacer un referido al Departamento de Justicia junto con toda la evidencia recolectada sobre los hechos. Dicho Departamento, como hemos sostenido siempre, es el organismo con el peritaje y los recursos para llevar a cabo investigaciones y procesar los casos ante los tribunales”, manifestó Burgos.

“El PPD intentó tirarle la toalla al exfuncionario con el pobre argumento de que Ortiz Quiñones ya fue despedido. Indistintamente del despido, el entonces subsecretario violó la Ley y conocía de primera

Señaló que el presidente de la CEE tiene ahora el asunto ante su consideración debido a que no hubo consenso.

“Tanto el PNP como el PIP estuvieron de acuerdo en referir el asunto al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor Electoral. El PPD, por voz de su comisionado electoral, Miguel Ríos, votó en contra

Ortiz Quiñones anunció su aspiración a la alcaldía de Isabela ante el pronunciamiento del alcalde Charlie Delgado Altieri, sobre su aspiración a la gobernación por el partido rojo.

Además, el senador Eduardo Bhatia Gautier, también expresó su intención de aspirar a la gobernación, así como el alcalde de Comerío, Josean Santiago, entre otros.

Te podría interesar: