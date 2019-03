"Suscríbanse": la polémica que vincula a youtuber PewDiePie con tiroteo en Nueva Zelanda

El nombre del youtuber sueco PewDiePie, llamado Felix Kjellberg, ha estado en la portada de distintos medios internacionales luego que el tirador de Nueva Zelanda lo mencionara durante su sangrienta transmisión de Facebook live.

"Recuerden, amigos. Suscríbanse a PewDiePie", se escucha decir al tirador que se identificó con el nombre de Brenton Tarrant.

Kjellberg, el hombre con más seguidores de YouTube, se encuentra dentro de una campaña por seguidores para vencer al canal indio T-Series, que publica canciones de películas de Bollywood.

No obstante, a penas supo del llamado que realizó el sanguinario autor de la masacre emitió un comunicado desmarcándose de inmediato del tema.

"Acabo de escuchar las devastadoras noticias desde la iglesia Christcurch de Nueva Zelanda. Me siento enfermo por ser mencionado por aquella persona. Mi corazón y pensamientos están con las víctimas, familias y todos los afectados por esta tragedia"

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.

— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) March 15, 2019