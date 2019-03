Junta exhorta a Zamot a denunciar irregularidades

El coordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal (JCF) nunca informó sobre acciones incorrectas en el proceso de selección de proyectos, aseguró el portavoz de prensa del ente creado por la Ley Promesa, Edward Zayas.

“Lo cierto es que nunca recibimos una información sobre nadie, sobre ninguna persona, ninguna institución, un nombre, nada, en absoluto. Y si Zamot tiene algo con referencia a eso, lo exhortamos a que salga allá afuera y lo diga públicamente, que vaya a las autoridades y lo diga. Pero nunca recibimos información conducente a que había actos incorrectos”, dijo Zayas a Metro.

Zamot, quien hasta hoy fungirá en el cargo tras haber renunciado en el mes de febrero, aseguró que funcionarios del Gobierno obstaculizaron proyectos de revitalización para beneficiar a otros proponentes.

AAFAF critica a Zamot y lo emplaza a denunciar

En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, criticó las alegaciones de Zamot. “Lamentamos las expresiones desafortunadas del Sr. Zamot, excoordinador de Revitalización de la JSF. Las mismas reflejan el ánimo de una persona que fue relevada de sus funciones por su pobre manejo de los procesos administrativos del Título V de la Ley Promesa. Es triste ver que una persona procure tapar su pobre desempeño con el buen nombre del pueblo de Puerto Rico. Lo emplazo a presentarse ante el Departamento de Justicia sobre los señalamientos realizados en sus expresiones. De no contar con evidencia, el Sr. Zamot tiene la obligación de retractarse”, manifestó.

Rivera Schatz pide a autoridades federales que citen a Zamot

Por su parte, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, hizo un llamado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para que citen a Zamot.

“Yo he escuchado a funcionarios del FBI pedir públicamente que aquel que conozca de algún caso de corrupción llame, por favor. Ahí tienen uno, que está denunciándolo públicamente. ¡Cítenlo, por favor!. Ahí no es un Juan del Pueblo, ahí no es un llamado general. Hay un funcionario de la JSF que ha hecho unas alegaciones muy serias y merecen atención. Ahí tienen a un ciudadano que está alegando conocer información. Por lo tanto, deben citarlo cuanto antes”, insistió Rivera Schatz.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, también se expresó sobre el asunto y recordó que fue él, junto con el representante por el Distrito #1 de San Juan, Eddie Charbonier Chinea, quienes investigaron todo lo relacionado con el desarrollo, la contratación y los permisos del proyecto Viewpoint at Roosevelt en Hato Rey, uno de los dos proyectos recomendados como “críticos” por Zamot.

PPD recalca se deben investigar las alegaciones

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, urgió una investigación sobre las denuncias hechas por el saliente Coordinador de Revitalización de la Junta.

“Es inaceptable que este Gobierno en lugar de trabajar en la recuperación y el desarrollo económico de la isla, solo buscan beneficiar a sus allegados. Las denuncias de Zamot revelan un esquema de corrupción y de falta de transparencia que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias”, dijo Torres, según reseñó la agencia Cybernews.

Por su parte, el representante por Carolina, Ángel Matos García, pidió a las autoridades protección para Zamot tras sus declaraciones. “El señor Zamot corre inminente peligro y debe ser protegido por el Estado, ya que en su testimonio revela una serie de esquemas de enriquecimiento ilícito”, agregó.