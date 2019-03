Rosselló sobre Keleher: “Ella tiene lo que se llama un China Wall”

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares defendió ayer a la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, y separó a la titular de los hallazgos de la auditoría interna de la agencia respecto a los procesos de contratación del Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics para la implementación del programa Desarrollando Carácter (segunda versión de programa Tus Valores Cuentan).

“Lo que relata la secretaria es cierto. Todo este proceso de contrataciones, ella tiene lo que se llama un China Wall para no tener injerencia sobre ese proceso”, argumentó el gobernador. “Les compete a las personas que han llevado este proceso a cabo poder tener rendición de cuentas sobre el mismo”.

Pero a pesar de lo que afirma la secretaria Keleher y valida el gobernador, ayer en entrevista con Metro, el presidente y fundador del Instituto en cuestión, Michael Josephson, afirmó que fue una “petición específica de Julia Keleher” la solicitud a la entidad para elaborar una propuesta para continuar y expandir a todas las escuelas del sistema público de enseñanza del país, el programa Tus Valores Cuentan.

“Esto es un encubrimiento de su participación. No es cierto que ella no estuvo envuelta. Ella está directa y personalmente envuelta”, aseguró Josephson, al cuestionar incluso la elaboración de la auditoría. El fundador del Instituto dijo que los auditores de la Oficina de Auditoría Interna (OAI) del DE nunca se comunicaron con él para hacerle alguna petición de documento o entrevistarlo sobre los procesos que se cuestionan.

“Si alguien en el Departamento de Educación necesita ser disciplinado, si nuevas reglas necesitan ser establecidas, eso está bien, pero el contrato en sus méritos era justo”, argumentó.

Reiteró también que, a pesar de que la auditoría concluyó el 31 de octubre de 2018, no fue hasta el 13 de febrero de 2019 que la secretaria Keleher le informó sobre la existencia del documento a través de una carta. Además, señaló que, a pesar de que los hallazgos señalan directamente el contrato con el Instituto, el DE no le proveyó copia o acceso sobre lo que concluyó la auditoría y que frenó el pago de las facturas que sometió por los cinco meses de vigencia del contrato.

“Fue un interés en tener el programa de Desarrollando Carácter, y se empezó a investigar cómo se podría traer un programa así”, dijo la secretaria, al tiempo que reconoció que solo se consideró a Josephson, debido a que había sido certificado como proveedor único. Cabe mencionar que la auditoría concluyó que la identificación del Instituto en cuestión como la única opción surgió ante el hecho de que el DE elaboró un plan de trabajo a la medida de ese proveedor.

“Yo no he escuchado de las expresiones que me estás hablando. Prefiero ver qué fue lo que dijo la secretaria y, entonces, contestar esa pregunta”, respondió el gobernador cuando se le pidió una reacción al reconocimiento de Keleher de que las condiciones se dieron de forma tal que solo se pudiera beneficiar el Josephson Institute como proveedor de servicio, en lugar de que a partir del plan de trabajo se hubiese llevado a cabo un proceso de competencia entre propuestas.

“De no haberse limitado la competencia, se pudieron haber considerado otros proveedores de servicio que ofrecen programas dirigidos a los valores”, señaló la auditoría.