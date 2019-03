Tierno, mortal y peludo: así lucía el Tiranosaurio Rex bebé

No hay lugar a muchas dudas. Todas las películas de Jurassic World lo constatan. El Tiranosaurio Rex es el espécimen más querido entre todos los dinosaurios.

Por lo menos es el que provoca mayor fascinación entre los humanos. Así lo constata la nueva exhibición organizada por el Museo Americano de Historia Natural (AMNH) de Nueva York.

Donde, bajo el título de T.rex. The Ultimate Predator, vemos un elaborado y emotivo homenaje científico y documental en torno a este personaje.

Sin embargo tal vez su elemento más llamativo es el video del Tiranosaurio Rex bebé:

Before it was a massive predator, every T. rex was a helpless hatchling—& all tyrannosaurs evolved from small ancestors. You may know T. rex, but the full tyrannosaur story includes many species & spans 100 mil yrs of evolution. For more: T. rex: The Ultimate Predator opens 3/11. pic.twitter.com/QIYDYRgZXU

— American Museum of Natural History (@AMNH) March 5, 2019