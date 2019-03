Escuela de Derecho de la UPR recibe prestigiosa acreditación

La acreditación de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de parte de la American Bar Association (ABA, por sus siglas en inglés) ha sido renovada por los próximos 10 años. Así lo informó la Decana Vivian I. Neptune Rivera, quien expresó su satisfacción a la comunidad universitaria.

“De esta manera continuamos siendo la única Escuela de Derecho en Puerto Rico acreditada por la ABA y por la Association of American Law Schools (AALS, por sus siglas en inglés) entidad quien también nos visitó en marzo de 2017 y que -en noviembre de ese mismo año-, renovó nuestra membresía destacando la excelente labor realizada por la expansión del programa pro bono, internados y clínicas de asistencia legal, proyectos dirigidos a brindar servicios a las comunidades e individuos con mayores necesidades”, indicó la Decana Neptune Rivera.

“Estamos extremadamente complacidos con la determinación de la ABA. El proceso fue arduo, pero la determinación y compromiso de todos los miembros de nuestra facultad, equipo administrativo y empleados, hicieron posible articular el plan de trabajo puesto en vigor, que contó con el apoyo de la Rectoría y Presidencia de la UPR”, agregó. La Decana compartió con la comunidad la carta de la ABA emitida el pasado viernes 8 de marzo en que se confirma que “continuamos acreditados por dicha institución”.

La Decana Neptune Rivera explicó que “la visita de acreditación fue en marzo 2017 y es importante destacar que luego de la visita, el semestre académico se vio interrumpido en dos ocasiones primero por el proceso huelgario de marzo del 2017 y luego por el paso del huracán María en septiembre del 2017”. “Todas las gestiones realizadas para reanudar el semestre, cumplir con las horas contacto, habilitación de la planta física y continuación de los proyectos de servicio, tuvieron que ser ampliamente documentados a la ABA”, añadió. “En mayo del 2018 la ABA solicitó información adicional a la Escuela y en noviembre de ese mismo año determinó que la Escuela no estaba en cumplimiento de un estándar”.

Luego de esto, en enero 2019, la Decana Neptune Rivera informó a la ABA las medidas puestas en vigor para cumplir con todos los estándares. Evaluada la respuesta en la reunión de febrero del 2019 del Council of the Section of Legal Education and Admission to the Bar de la ABA, determinaron que la Escuela está en cumplimiento de todos los estándares y continúa acreditada por los próximos 10 años.

El Rector Interino del Recinto de Río Piedras, Dr. Luis A. Ferrao expresó que “la renovación de esta acreditación de parte de una entidad tan prestigiosa como la American Bar Association es un testimonio categórico, no solo de la calidad suprema de nuestra Escuela de Derecho, sino también de la confianza a largo plazo que esa institución acreditadora tiene en ella”. “Hechos como éste son -para nuestro Recinto y para la Universidad de Puerto Rico- un testimonio fehaciente del prestigio y reconocimiento que nuestras Escuelas y Facultades tienen no solo en nuestro país, sino también en el exterior”, agregó el Dr. Ferrao. “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado por la Lcda. Vivian Neptune y su equipo, con plena confianza en que continuaran cuidando de nuestra Escuela de Derecho como lo han hecho hasta ahora. Nuestras más cálidas de felicitaciones para ella y su grupo de colaboradores”.

Por su parte, el Presidente de la UPR, Dr. Jorge Haddock indicó que “la acreditación que una vez más otorga la ABA a la Escuela de Derecho de la UPR, sin lugar a dudas, es un orgullo para todo nuestro sistema universitario y una afirmación de la calidad de la enseñanza que día a día ofrecemos con ahínco a nuestros estudiantes”. “Además, este reconocimiento nos reafirma como la institución superior en todo Puerto Rico con la mayor cantidad de programas académicos acreditados por organizaciones de gran prestigio”, añadió. “Seguiremos preparando a los mejores juristas de cara al futuro, como parte de nuestra misión educativa y del cumplimiento de nuestro rol social al contribuir para forjar un Puerto Rico donde predomine la justicia. Agradezco a la decana, Vivian Neptune, y al rector, Luis Ferrao, así como a sus equipos de trabajo, por esta confirmación del trabajo bien realizado”.

La Escuela de Derecho está acreditada por la ABA desde el 1945 y por la AALS desde el 1948. Posee el programa clínico y de pro bono más amplio de las escuelas miembros de ambas organizaciones. La Escuela fue fundada en el 1913. Admite estudiantes para comenzar estudios en agosto de cada año. El período para solicitar a la Escuela vence el 30 de marzo de 2019.

Para más información pueden visitar la página de la Escuela: derecho.uprrp.edu.