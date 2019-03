Rosselló se mantiene inclinado a no firmar proyecto de aborto

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el sábado que si el Proyecto del Senado 950, que pretende restringir el derecho al aborto, no ha cambiado sustancialmente de lo que originalmente se pretendía no lo firmará.

La legislación ahora pasará por la Cámara de Representantes.

"Yo no he leído la última versión. Para yo firmar ese proyecto, yo tengo que estar convencido de que no sea un obstáculo hacia los derechos de reproducción de la mujer se sostenga y que no vea otro impedimento para ello. Yo voy a estar evaluando el proyecto, no lo he leído", dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Las enmiendas que sufrió el proyecto aprobado por el Senado, en su mayoría van dirigidas a aumentar la edad de una mujer para realizarse un aborto, y conseguir consentimiento de sus padres para dicha práctica.

"Tiene que haber un ejercicio bien claro de cómo esto no cruza la línea (de lo permitido por la ley federal). Pero ahora no tengo los elementos de juicio para saber eso. Si tengo el esquema de tomar decisiones, que es similar al de la Ley de Armas", sostuvo.

Rosselló Nevares, en cuanto al proyecto que busca eliminar procesos para adquirir una licencia de portación de armas, ha dicho que si de alguna manera se entiende que el proyecto flexibiliza el tener armas, no lo firmaría. Este proyecto se encuentra bajo la evaluación de la Comisión de Seguridad Publica de la Cámara de Representantes.

La versión aprobada del Proyecto del Senado 950 entre otros asuntos menciona que una mujer de 18 años no necesitaría el consentimiento de los padres o un tutor legal para poder someterse al procedimiento. Originalmente, una mujer menor de 21 años necesitaba consentimiento.

Además, se redujo de cinco a tres días el proceso judicial en el cual una menor de 18 años podía solicitar realizarse un aborto, sino contaba con el consentimiento de sus padres o tutores. También, se bajó de 10 a 3 días el tiempo que tiene un juez para decidir sobre el particular.