Llueven las multas en operativo contra negocios en el Sur y Centro

Las autoridades intervieron en la noche del viernes con varios negocios en el área sur y central.

Se informó que el Restaurante Paraíso Sport, en Patillas recibió una multa de 500 dólares por no tener permiso de botellera.

En el negocio Amigolandia, en Arroyo Se intervino con una mujer, por supuestamente consumir bebidas alcohólicas en presencia de menores de edad. Se informó sobre el particular al Departamento de la Familia)

Entretanto, el negocio Mi Patria, en Cayey el dueño fue multado en 500 dólares por tener la patente de bebidas alcohólicas vencida. Además se arrestó a un hombre por supuesta posesión ilegal de un arma de fuego. También en Cayey, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) intervino con un contador alterado y se arrestó a un hombre que tenía la licencia de posesión de arma de fuego vencida en el negocio Boomerang Food Bar.

En Patillas el propietario del negocio La Parada fue multado en 500 dólares al dueño por tener vencida la licencia de bebidas alcohólicas. Entretanto, en la Cafetería Marques del mencionado pueblo la AEE se llevó un contador alterado.

Finalmente, en Guayama, en la Cafetería Los Lirios se multó al dueño por supuestamente tener vencidas las licencias de las máquinas de entretenimiento, no tener vigente el registro de comerciante, no tener permiso de billares y se le ocupó los cigarrillos por no tener licencia.

Participaron en el operativo, los agentes de la División de Drogas de Guayama y Aibonito en unión de la División de Inteligencia Arrestos Especiales, Vehículo Hurtados, Unidad Motorizada, el Departamento de Hacienda y AEE.