Buscan promover las agencias de viajes certificadas de P. R.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció una nueva campaña para promover las agencias de viaje locales, a la vez que exhortó a los consumidores a verificar si los establecimientos están en ley.

Acompañada de diversas asociaciones, la directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos, precisó que, “en la medida que nuestra gente esté bien informada sobre las opciones que tiene para diseñar su mejor vacación y confiar en el servicio que les ofrecen las agencias de viajes y de mayoristas registradas por la CTPR, también fomentamos el fortalecimiento de esta industria y el desarrollo del turismo como motor indiscutible de la economía de Puerto Rico”.

Destacan sus servicios versus blogueros e influencers

A preguntas de la prensa, los portavoces de las agencias de viaje opinaron sobre los diversos blogueros que durante años han ofrecido consejos para viajar barato y sobre cómo los consumidores pueden preparar sus propios itinerarios.

”Yo te puedo enseñar a jugar béisbol, pero no quiere decir que juegues bien. Los blogueros van y dicen: ‘Yo te voy a enseñar cómo lo pueden hacer’ y tú vas y, cuando entras, no lo haces tan bien como debe ser”, comentó Rubén Feliciano, presidente de la Sociedad de Viajes y Excursiones (SOME). Además, aseguró que las agencias ofrecen experiencias a clientes que desean la asesoría para su viaje y que les gestionen los preparativos.

Destacan aumento en la industria de agencias de viajes

Por su parte, Iván Soler, de la American Society of Travel Agents, capítulo de San Juan (ASTA), manifestó que se ha reflejado un aumento de un 15 % a un 20 % en personas que compran en agencias de viajes.

Según se indicó, las agencias de viaje y mayoristas de Puerto Rico están agrupadas mayormente a través de tres organizaciones que comprenden este sector de la industria: la Asociación de Agentes de Viaje (APAV), la American Society of Travel Agents, capítulo de San Juan (ASTA), y la Sociedad de Viajes y Excursiones (SOME).

Finalmente, Campos indicó que, además de la campaña, los consumidores podrán encontrar en la página web de la CTPR la lista de agencias autorizadas, y podrán denunciar establecimientos que no operen bajo la ley.