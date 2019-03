Pinky Curvy pondría una propiedad como garantía para salir de la cárcel

Luego de que el magistrado federal Marcos López le denegó la fianza a Isadora Nieves, mejor conocida como Pinky Curvy, el abogado de la influencer buscará una cifra de dinero más alta a la presentada originalmente o pondrá de colateral una propiedad de la fémina para tratar de cambiar la decisión del Tribunal.

Así lo afirmó a Metro Allan Rivera, representante legal de la mujer, quien fue acusada junto a otras 74 personas en un caso de narcotráfico.

"Vamos a solicitar una reconsideración y tratar de conseguir más dinero, una propiedad de colateral que es más fácil que no hay que sacar dinero", explicó Rivera a este periódico. "Ella está acusada en el caso de la FARC. Ella es la última acusada, es la número 75 y hoy fue la vista de fianza. El juez se la denegó preliminarmente, con vistar a ver si trae una fianza mayor", agregó.

La defensa de Pinky Curvy, quien vende ropa a través de las plataformas digitales, había propuesto una fianza de $10,000. En su moción para ser puesta en libertad, argumentó que no representa un riesgo de fuga y que es madre de un menor de varios meses de nacido.

De acuerdo a Rivera, la mujer es acusada de 5 cargos, pero no representan actos de violencia. "No son muy detallados. Es una conspiración supuestamente para transportar droga y que le encontraron un dinero, pero no tiene armas y no tiene violencia", explicó el abogado.

La empresaria se entregó a las autoridades el pasado 28 de febrero, cuando fueron detenidos varios miembros de las Fuerzas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (FARC), organización criminal con sede en el área de San Juan que lleva su nombre.

No obstante, Rivera argumentó que Pinky Curvy está vinculada con el caso de narcotráfico por un exnovio que también fue detenido, pero no porque ella este vinculada a la actividad de trasiego de drogas. De hecho, agregó que la joven se entregó voluntariamente a las autoridades.