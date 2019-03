Familia de Arecibo reclama a la AEE factura por cobro excesivo de servicio en casa vacía

Una familia de Arecibo está angustiada y realizó un reclamo a la AEE por cobro excesivo de la factura de luz, pese a que no residían en su hogar.

De acuerdo con Fran González y su esposa quienes viven en La Parcela Bitter en Arecibo, contaron a Noticentro que regresaron a su hogar en el mes de enero, luego de que su casa fuera reconstruida tras el paso del huracán María, y a pesar de esta situación, la factura de luz mostraba cargos por hasta 12 meses, tiempo en que la casa estaba vacía.

“La última vez que yo fui que fue hace poco, hablé con una empleada de allí y lo que me dijeron fue que aunque yo buscara ayuda de todos lados tengo que pagar porque o si no me cortan el servicio. Cómo es posible que me vayan a cortar la luz si yo no la he consumido”, se cuestionó González.

La mayor preocupació de González y su familia es que en la residencia vive el padre de su esposa quien está encamado.

“Lo hago por mi papá que lo tengo encamado. Tengo un miedo inmenso de que me corten ese servicio y mi papá encamado ahí”, dijo la mujer.

Y es que el aviso de suspensión del servicio sigue llegando, cobrando cargos por un tiempo que el contador estuvo desactivado.

La AEE informó que el cliente tiene derecho a solicitar una inspección de su contador y una investigación en caso de que su factura muestre una cantidad sospechosa.

Según se informó la AEE tiene 24, 644 querellas radicadas por alto consumo de clientes que reclaman a la AEE por discrepancias en sus facturas.