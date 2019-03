NY Times reseña estudio sobre segundo paciente curado de HIV

The New York Times reseñó hoy que un estudio confirma sobre la posible cura de un segundo paciente con H.I.V. en Londres.

Por segunda vez desde que comenzó la epidemia mundial, parece que un paciente se curó de una infección por H.I.V., el virus que causa el SIDA. La noticia surge casi 12 años después del primer paciente que se informó se había curado de la enfermedad.

De acuerdo con la revista estadounidense, los científicos de Reino Unido publicarán su informe el martes en la revista Nature y presentarán algunos de los detalles en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas en Seattle.

Los científicos están describiendo el caso como una "remisión" a largo plazo. En las entrevistas, la mayoría de los expertos lo llaman una cura, con la advertencia de que es difícil saber cómo definir la palabra cuando solo hay dos casos conocidos.

Ambos hitos resultaron de los trasplantes de médula ósea administrados a pacientes infectados. Pero los trasplantes estaban destinados a tratar el cáncer en los pacientes y no el H.I.V.

Rearmar el cuerpo con células inmunes modificadas de manera similar para resistir el H.I.V., bien podría tener éxito como tratamiento práctico, dijeron los expertos. La doctora en virología del Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos, Annemarie Wensing, también co-líder de IciStem, un consorcio de científicos europeos, dijo que están estudiando trasplantes de células madre para tratar la infección de H.I.V. El consorcio es apoyado por AMFAR, la organización estadounidense de investigación del SIDA.

Según se informó el nuevo paciente ha optado por permanecer en el anonimato, y los científicos se refirieron a él solo como el "paciente de Londres". "Tengo un sentido de responsabilidad para ayudar a los médicos a entender cómo sucedió para que puedan desarrollar la ciencia", dijo a The New York Times en un correo electrónico. Aprendiendo que él podría ser curado tanto de cáncer como de H.I.V. agregó que "La infección fue "surrealista" y "abrumadora". "Nunca pensé que habría una cura durante mi vida". En la misma conferencia en 2007, un médico alemán describió la primera cura de este tipo en el "paciente de Berlín", más tarde identificado como Timothy Ray Brown, de 52 años, quien ahora vive en Palm Springs, California.

El NY Times expuso que: esa noticia, que se muestra en un cartel en la parte posterior de una sala de conferencias, inicialmente ganó poca atención. Una vez que quedó claro que el Sr. Brown se curó, los científicos se dispusieron a duplicar su resultado con otros pacientes de cáncer infectados con H.I.V. Un caso tras otro, el virus volvió con fuerza, a menudo alrededor de nueve meses después de que los pacientes dejaron de tomar medicamentos antirretrovirales, o bien los pacientes murieron de cáncer. Los fracasos dejaron a los científicos preguntándose si la cura del Sr. Brown seguiría siendo una casualidad. El Sr. Brown había tenido leucemia y, después de que la quimioterapia no la detuviera, necesitaba dos trasplantes de médula ósea. Los trasplantes fueron de un donante con una mutación en una proteína llamada CCR5, que descansa sobre la superficie de ciertas células inmunitarias. H.I.V. utiliza la proteína para ingresar a esas células, pero no puede aferrarse a la versión mutada. Al Sr. Brown se le administraron medicamentos inmunosupresores severos de un tipo que ya no se usan y sufrieron complicaciones intensas durante los meses posteriores al trasplante. Fue colocado en un coma inducido en un punto y casi muere.

"Fue realmente golpeado por todo el procedimiento", dijo el Dr. Steven Deeks, experto en SIDA de la Universidad de California en San Francisco, que ha tratado al Sr. Brown. "Y por eso siempre nos hemos preguntado si todo ese condicionamiento, una gran cantidad de destrucción en su sistema inmunológico, explicó por qué Timothy estaba curado, pero nadie más".

De acuerdo con el medio, el paciente de Londres respondió a esta pregunta: no se requiere una experiencia cercana a la muerte para que el procedimiento funcione. Tuvo un linfoma de Hodgkin y recibió un trasplante de médula ósea de un donante con la mutación CCR5 en mayo de 2016. También recibió medicamentos inmunosupresores, pero el tratamiento fue mucho menos intenso, en línea con los estándares actuales para pacientes de trasplantes. Dejó de tomar drogas anti-H.I.V. en septiembre de 2017, lo que lo convierte en el primer paciente desde que se sabe que el Sr. Brown permanece libre de virus por más de un año después de dejar de fumar. "Creo que esto cambia un poco el juego", dijo el Dr. Ravindra Gupta, un virólogo de la University College London que presentó los hallazgos en la reunión de Seattle. "Todos creían, después del paciente de Berlín, que casi necesitabas morir básicamente para curar la VCI, pero ahora tal vez no".

Aunque el paciente de Londres no estaba tan enfermo como el Sr. Brown después del trasplante, el procedimiento también funcionó: el trasplante destruyó el cáncer sin efectos secundarios dañinos. Las células inmunes trasplantadas, ahora resistentes a H.I.V., parecen haber reemplazado completamente a sus células vulnerables. IciStem mantiene una base de datos de aproximadamente 22,000 donantes de este tipo. Hasta el momento, sus científicos están monitoreando 38 personas infectadas con H.I.V. que han recibido trasplantes de médula ósea, incluyendo seis de donantes sin la mutación.

Los científicos del consorcio han analizado repetidamente la sangre del paciente de Londres en busca de signos del virus. Vieron una indicación débil de infección continua en una de las 24 pruebas, pero dicen que esto puede ser el resultado de la contaminación en la muestra. La prueba más sensible no encontró ningún virus circulante. Anticuerpos contra H.I.V. todavía estaban presentes en su sangre, pero sus niveles disminuyeron con el tiempo, en una trayectoria similar a la observada en el Sr. Brown. Nada de esto garantiza que el paciente de Londres esté siempre fuera de peligro, pero las similitudes con la recuperación del Sr. Brown ofrecen una razón para el optimismo, dijo el Dr. Gupta.

Según la información suministrada, la mayoría de los expertos que conocen los detalles están de acuerdo en que el nuevo caso parece una cura legítima, pero algunos no están seguros de su relevancia para el tratamiento del SIDA en general. "No estoy seguro de lo que esto nos dice", dijo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. "Se hizo con Timothy Ray Brown, y ahora hay otro caso, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, ¿a dónde vamos con eso? Una posibilidad, dijeron el Dr. Deeks y otros, es desarrollar enfoques de terapia genética para eliminar el CCR5 en células inmunes o en sus células madre predecesoras. Resistente a infección H.I.V., estas células modificadas eventualmente deben limpiar el cuerpo del virus. (CCR5 es la proteína que He Jiankui, un científico en China, afirmó haber modificado con la edición de genes en al menos dos niños, en un intento por hacerlos resistentes a la infección por VIH, un experimento que desencadenó una condena internacional). Varias empresas están buscando terapias genéticas, pero aún no han tenido éxito. La modificación debe apuntar al número correcto de células, en el lugar correcto, solo la médula ósea, por ejemplo, y no al cerebro, y modificar solo los genes que dirigen la producción de CCR5. "Se deben alcanzar varios niveles de precisión", dijo el Dr. Mike McCune, asesor principal sobre salud global de la Fundación Bill y Melinda Gates. Además señaló que eventualmente, pueden desarrollar un sistema de administración viral que, cuando se inyecta en el cuerpo, busca todos los receptores CCR5 y los elimina, o incluso una célula madre de un donante que es resistente al H.I.V. pero se podría dar a cualquier paciente. "Estos son sueños, ¿verdad? Cosas en la mesa de dibujo ", dijo el Dr. McCune. "Estos sueños están motivados por casos como este: nos ayuda a imaginar lo que se podría hacer en el futuro". Una advertencia importante para cualquiera de estos enfoques es que el paciente todavía sería vulnerable a una forma de H.I.V. llamado X4, que emplea una proteína diferente, CXCR4, para ingresar a las células.

"Esto solo funcionará si alguien tiene un virus que realmente solo usa CCR5 para ingresar, y eso es probablemente un 50 por ciento de las personas que viven con el VIH, si no menos", dijo el Dr. Timothy J. Henrich, especialista en SIDA en la Universidad de California, San Francisco.

Asimismo sostuvieron que incluso si una persona alberga solo un pequeño número de virus X4, pueden multiplicarse en ausencia de la competencia de sus primos virales. Hay al menos un caso reportado de un individuo que recibió un trasplante de un donante delta 32 pero luego se recuperó con el virus X4. (Como precaución contra X4, el Sr. Brown toma una píldora diaria para prevenir la infección por H.I.V.) El Sr. Brown dice que tiene la esperanza de que la cura del paciente de Londres sea tan duradera como la suya. "Si algo sucedió una vez en la ciencia médica, puede volver a suceder", dijo Brown. "He estado esperando por compañía por mucho tiempo".