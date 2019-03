Afirman viabilidad de novel proyecto de educación técnica

Peoria, Illinois – Uno de los aspectos más difíciles para los jóvenes que eligen la educación técnica, en vías de lograr una carrera a corto plazo, es el acceso que esta le brinde al mundo laboral y las destrezas que puedan desarrollar para estar listos una vez reciban esa primera oportunidad de empleo.

Bajo ese escenario, que se replica en varias ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, el Gobierno de Peoria, Illinois, el sector privado y la Federación Americana de Maestros (AFT, siglas en inglés) se unieron para lograr implementar con éxito un proyecto de educación técnica en busca de ofrecer oportunidades de práctica remunerada —y posterior trabajo— a decenas de estudiantes de nivel superior.

Se trata del Peoria Pathways to Prosperity Partnership, el cual ofrece alianzas con el sector privado para ofrecer prácticas, con el Illinois Central College para ofrecer cursos acreditados, de manera que el estudiante pueda adelantar hasta un semestre mientras cursa escuela superior.

Tomando en cuenta los retos que ha conllevado también en Puerto Rico el acceso al mercado laboral y la necesidad de espacios de primera oportunidad de empleo, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y un grupo de alcaldes viajaron hasta el estado de Illinois para conocer de cerca el proyecto que se desarrolla en esa ciudad de 115 mil habitantes y que ha logrado impactar a más de 230 candidatos a graduación de escuela superior.

La presidenta de la Asociación, Aida Díaz, y los alcaldes Jesús Colón Berlingeri (Orocovis), Carmen Maldonado (Morovis), Charlie Delgado Altieri (Isabela) y Julia Nazario (Loíza) visitaron el College, una escuela cerrada transformada en centro de práctica que recibe alumnos de cuatro planteles, y a las instalaciones de Caterpillar y el Centro de Salud UnityPoint, que ofrecen internados remunerados. Asimismo, se reunieron con el alcalde Jim Ardis y personal del Gobierno de la ciudad de Peoria para discutir su rol en el proyecto.

“Hay muchísimas áreas, no en todo Puerto Rico, pero hay áreas donde lo podemos hacer porque hay industrias de todo tipo. Hay hoteles, hospitales y distintos tipos de industria, que podemos nosotros coordinar cómo estos jóvenes pueden hacer su internado en la industria y entusiasmarse por alguna profesión”, expresó Díaz en entrevista con Metro tras el recorrido.

Sostuvo que el único reto que ven en el desarrollo de la propuesta es el aval del Departamento de Educación para realizar el proyecto. “Aquí hay una facilidad y una flexibilidad y una relación bien estrecha entre la Unión y el superintendente y el alcalde, y eso tiene que darse para que allá podamos hacer este tipo de trabajo”, declaró la líder sindical. No obstante, planteó que cada plantel tiene cierto grado de autonomía, por lo que es posible que algunos permitan que se desarrollen estos proyectos.

Aseguró que la AMPR y la AFT tienen socios que se han comprometido a aceptar jóvenes. Pidió que haya apertura al DE para que se le permita a algunas escuelas tener clases hasta mediodía y la tarde esos alumnos puedan utilizarla para internados.

Los internados y las prácticas en Peoria se elaboran después del mediodía, pero en otros casos funciona extracurricular, es decir, cuando salen de su día de clases. De acuerdo con el enlace de Educación en la ciudad de Illinois, Bill Collier, el proyecto persigue dar oportunidades de equidad a todos los estudiantes tomando en cuenta su desempeño académico y su preparación.

La presidenta de la AFT, Randi Weingarten, recordó que ideas como esta fue una de las que la AMPR presentó al Gobierno de Puerto Rico para evitar que se implementaran las escuelas chárteres. “Si un proyecto así se hace en Peoria, se puede hacer en cualquier otro lugar. Así que pensé: ‘Vamos a tomar esta idea creada en Peoria y llevémosla a Puerto Rico’”, expuso la presidenta del sindicato estadounidense.

Según explicó Weingarten, este proyecto se ha implementado en otras ciudades como Nueva York City, Pittsburg, Miami Dade y San Francisco.

Viable modelo en municipios

Tanto la líder sindical como los alcaldes se mostraron positivos de desarrollar una propuesta para replicar un proyecto similar en varios municipios del país.

La alcaldesa de Morovis precisó que hay múltiples entidades y organizaciones que “yo sé que cuando les presentemos estos proyectos van a querer colaborar”. Maldonado expuso, además, que desarrollar un proyecto similar servirá para que los jóvenes puedan adquirir experiencias y que haya recursos humanos para carreras de gran demanda.

Mientras, el alcalde de Isabela argumentó que el proyecto hay que adaptarlo a “nuestra realidad de un mercado de empleo bien limitado, pero creo que se puede replicar en una dimensión más pequeña en los mismos municipios acercándonos a diferentes empresas que están en las regiones nuestras”. En el oeste, detalló que se puede dar paso a alianzas con la industria aeroespacial, la agricultura y la construcción.

Por su parte, la alcaldesa de Loíza propuso que evalúa crear un proyecto híbrido en el que pueda ofrecer oportunidades a través del consorcio, donde se emplee a los jóvenes durante seis meses. Esto, en vista de que en el municipio no hay empresas grandes. “Lo que vi me entusiasma mucho, me llena de esperanza. Yo soy educadora y del área de comercio, así que me entusiasma y creo que podemos hacerlo. Tal vez, no de la misma manera, pero modificándolo, hay una gran oportunidad”, manifestó Nazario al reconocer que muchos jóvenes loiceños abandonan sus estudios porque no tienen recursos económicos suficientes.

Díaz, en cambio, sostuvo que no ve que sea un imposible para municipios sin empresas ya que “hay salones de carpintería, barbería, salones de belleza, que a los municipios no les cuesta tanto”.

En el caso de Orocovis, el alcalde sostuvo que ya tienen un proyecto similar implementado con comerciantes locales en el que se les ofrecen oportunidades de empleos a jóvenes. Sin embargo, explicó que el viaje sirvió para evaluar y revisarlo. “Además, el componente de alguna organización o, inclusive, la misma Asociación de Maestros que nos ayude a reforzar el proyecto”, agregó Colón Berlingeri.

Urge un coordinador de internados de estudiantes

La presidenta de la Asociación expuso la necesidad de que en Puerto Rico se instale una figura que coordine las experiencias de internado, que ahora recae en el estudiante o en algunos maestros que optan por colaborar.

“Se habla de que en Puerto Rico hay una coordinación con la industria y la escuela, y eso no es cierto. No sé de dónde sacan eso. Los estudiantes tienen que ir a buscar sus propios empleos y para dónde hacer sus internados”, expuso Díaz. Señaló que “antes había lo que se llamaba un coordinador de mercadeo y demás, donde iba y buscaba dónde el estudiante hacer su internado. Eso se eliminó por completo”. Añadió que la AFT ha mostrado disposición para cubrir el pago del nombramiento de un coordinador, lo que no le costaría al Departamento.