Ricardo Rosselló oficializa candidatura para gobernador 2020

Con la bandera de la estadidad como punto de partida, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares oficializó hoy su intención de aspirar una vez más a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

"Cuando la ley así lo disponga, someteré todos los requisitos para solicitarle al pueblo que me de una vez más la oportunidad de seguir liderando los esfuerzos de Puerto Rico como gobernador otra vez", dijo hoy en el Centro de Convenciones, luego de entrar de la mano de la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González.

El gobernador vislumbró, como parte de su plan, el establecimiento de dos a cuatro "Escuelas Alianzas", vales educativos para que los estudiantes elijan dónde cursar sus estudios y la culminación en 2019 de la última fase del proyecto de Empleador Único, así como 100 % culminado el programa Abriendo Caminos para la reparación de las carreteras.

En una mirada a los próximos años, aseguró que habrá 40 % de energía renovable para el 2023 y prometió que eso se traducirá a costos más bajos para los consumidores, mayor "visibilidad y acceso" al sistema de educación y, como ya había previsto, un plebiscito con las opciones "Estadidad Sí o No" en noviembre del 2020, entre otras cosas.

Al final, dijo "todo esto que hemos hablado solamente se puede masificar si tenemos una ciudadanía de primera clase, solamente se puede lograr si hacemos que en Washington se den cuenta que el colonialismo no es un modelo a seguir de cara al futuro".

Rivera Schatz: Populares "tienen miedo y están embarra’os" Además, el presidente senatorial recordó todo lo malo que dejó la administración popular

"Stand up for your rights, stand up for your future", pidió Rosselló Nevares a la audiencia, y ellos respondieron. "Levántate por tus derechos, por tu futuro".

El primer mandatario también aprovechó para enviar un mensaje a los primaristas que aspiran a la presidencia de Estados Unidos: "Nuestra gente no apoyará ningún lenguaje que no esté claro. Usted está en contra o a favor de la estadidad. Usted está en contra o a favor de la igualdad".

Del mismo modo, González fue enfática en que no es posible sacar a Puerto Rico si no es a través de la "igualdad plena".

La delegación cameral subió a tarima una vez culminado el mensaje. No así la del Senado, aunque el presidente Thomas Rivera Schatz se esforzó por llevar un mensaje de unidad.

"Somos mejor gobierno que el Partido Popular Democrático (PPD). Nos entregaron un país en quiebra, con una Junta de Control Fiscal, fuimos impactados por los huracanes Irma y María y, con todos los retos, el gobernador y los alcaldes siguen levantando a Puerto Rico".

También fue uno de tantos que atacaron a la alcaldesa de la Ciudad Capital, Carmen Yulín Cruz. "Andan por la Habana, por Venezuela, en lugar de atender a nuestra gente en San Juan".

"El PPD quiere enviar a una candidata a Washington que es independentista”, dijo la comisionada residente. "Pero, ¿saben qué? Esos enredos de espíritu en el PPD tendrán que resolverlos ellos", agregó González, aduciendo a la falta de definición del partido en cuanto a estatus.

"Los populares están embarra’os porquqe saben lo que les viene con el plebiscito", añadió Schatz.

Mientras tanto, el candidato a la alcaldía de la capital, el senador Miguel Romero, se comprometió a "dejar atrás ese gobierno malo (…) a ese liderato popular, porque son los mismos los que ahora pretenden llevar a Puerto Rico a esa liderato desesperanza, a ese callejón sin salida como es la Ciudad Capital".











Entre los presentes para el anuncio se encontraban los alcaldes Carlos Méndez Martínez (Aguadilla), Orlando Ortíz Chevres (Naranjito), Rosachely Rivera (Gurabo), Carlos Molina (Arecibo) y Jaime Barlucea (Adjuntas); los presidentes camerales y senatoriales, Carlos "Johnny" Méndez y Rivera Schatz, respectivamente; el subsecretario de la gobernación y secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón; y el secretario del Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, entre otros.

También hubo partidarios del PNP de Añasco, Aguadilla, Arecibo, Cabo Rojo, Humacao y Jayuya.

Vea un resumen del evento "Visión 2020":

