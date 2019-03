Ciudadanos reclaman fueron estafados con taquillas para Bad Bunny

Molestos por la situación vivida al no poder ver al artista del momento, Bad Bunny, un ciudadano hizo pública su denuncia ante un supuesto intento de estafa de una persona que dijo tener taquillas para el concierto del artista de "Solo De Mi".

Christian Salinas Caraballo reclamó a través de Facebook que una persona identificada como Eddie Collazo Esparra le ofreció taquillas que no tenía.

"Gente! 🗣🗣 🐰💵 🎫 Mucho cuidado con #EddieCollazoEsparra es un estafador intento conmigo y con mucha gente que conozco. Aprovecha qué hay muchas personas buscando #taquillas para el concierto de #BadBunny ofrece las mismas y no las tienes. Él pide que le envíes el dinero por #ATHmovil con anticipación por qué su hermana es la dueña y tiene que pagarlas (ella no tiene ath móvil), cuando es mentira (sic) ", explicó en la publicación.

Salinas Caraballo, que le radicó una querella al individuo, explicó en entrevista telefónica con Metro que conoce personalmente a Collazo Esparra y que recibió un mensaje de este ofreciéndole seis taquillas. La víctima recordó que un familiar necesitaba y procedió a comprar.

"Le escribí que necesitaba dos, pero luego le pedí dos más. Me dijo que las tenía, pero que eran de su hermana y me pidió que le enviara el dinero por ATH Móvil para dárselo a su hermana, y le deposité 400 dólares el 28 de febrero", añadió, mientras dijo que cuadraron un día para encontrarse.

Ese día no llegó porque supuestamente "trabajaba como paramédico y le surgió una emergencia".

Ya con dudas sobre la veracidad de la venta, se contactó con otro amigo para ver si las historias coincidían. Su compañero realizó la misma gestión, pero sin pagar: preguntó por las taquillas, dijo cuántas quería y acomodó una fecha. El día del encuentro su amigo llamó, pero fue Salinas Caraballo quien habló con Collazo Esparra.

"Le dije 'me estás mintiendo' y él me dijo que no y hasta me envió fotos de unas taquillas", dijo antes de que le colgaran.

Posterior a esto volvieron a quedar en una fecha, en la que tampoco pudo llegar. Esta vez, la historia fue que había chocado su carro. Pero ya la paciencia se había acabado. "Lo amenacé con llevarlo a la Policía", y así lo hizo. Salinas Caraballo contó que acudió al cuartel de su distrito, informó lo que ocurría y —mientras el policía intentaba hablar con Collazo Esparra— este le devolvió 200 dólares a su víctima.

Más tarde en la noche recibió los restantes 200.

"Tengo más de 12 personas que me han dicho que les debe", aseguró. Una de esas personas es Elba Carrasquillo, quien pagó 720 dólares y todavía no se los han devuelto.

Niega alegaciones

Collazo Esparra respondió en exclusiva a Metro y negó que haya estafado a las personas.