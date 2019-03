Casi 47 mil estudiantes no completaron su proceso de matrícula

El Departamento de Educación (DE) concluyó ayer el proceso de matrícula en línea (mimatricula.dde.pr) para el próximo año escolar 2019-2020, luego de realizar algunos cambios importantes a la plataforma que estrenó el año pasado como una herramienta que hace accesible a los padres la libre selección del plantel escolar en el que quieren registrar a sus hijos.

Un total de 256,014 estudiantes se registraron en la plataforma, lo que representa un 87% de la matrícula proyectada o estimada para agosto próximo. Este año, según los datos del DE, se alcanzó un porciento mayor de participación en un periodo de tiempo más corto. En comparación con el año pasado y para esta misma etapa, un 70 % había terminado el trámite. La plataforma digital estuvo disponible desde el 6 de febrero pasado.

Educación hizo un análisis de los datos a nivel sistémico para determinar si algún grupo en específico, zona geográfica o región no pudo completar el proceso de registro; la evaluación no encontró ningún patrón en particular.

Los 46,919 alumnos que no completaron el proceso de registro (equivalentes al 13 %) serán ubicados por el Departamento en aquellas escuelas donde haya cupo y que estén más cerca del plantel al que asisten durante este año escolar en curso. Este mismo método se utilizó el pasado año cuando se implementó, por primera vez, la aplicación digital de matrícula en línea. Dado el nivel de participación tan alto, el DE determinó que no será necesario extender la fecha para completar este trámite.

Todas la Regiones Educativas gestionaron diversas iniciativas para promover la partición de los padres y encargados en el trámite de registro. Además, el DE logró importantes alianzas con el Departamento de la Familia, las Juntas de Inscripción Permanente de la Comisión Estatal de Elecciones, Claro, Tiendas Totto y Microsoft para apoyar en el proceso.

“Agradezco el gran compromiso de nuestras regiones educativas y las escuelas en el desarrollo de estrategias de divulgación y motivación para alcanzar la mayor participación de padres en la Matrícula en Línea. Ese esfuerzo y creatividad fue parte del éxito que obtuvimos al lograr 87% de estudiantes matriculados. También resalto la disposición de varias agencias de gobierno y la empresa privada en ese apoyo de permitirnos el uso de sus instalaciones para que los padres concluyeran los trabajos”, destacó la titular de Educación.

Representantes del DE se comunicaron con los líderes de la Asociación de Maestros de Puerto Rico para solicitar ayuda en el proceso.

“Para alcanzar estos números los maestros fueron pieza clave, pues son el enlace directo con los padres o encargados. Esta ayuda y colaboración fue crucial durante este periodo”, sostuvo Keleher.

Asimismo, la secretaria de Educación indicó que el proceso se divide en dos etapas: el registro de preferencias y la confirmación de la matrícula.

“La primera es la que finalizó ayer y consistió en que los padres accedieran con su cuenta de correo electrónico validado y llevaran a cabo la selección de su preferencia. Los padres pudieron listar tres escuelas en orden de preferencia. A partir de entonces comienza la segunda etapa, que involucra el trabajo interno de la agencia y consiste en la confirmación de la matrícula y en la asignación definitiva del plantel, siguiendo el orden de preferencias que haya indicado el padre en la primera fase”, explicó la funcionaria.

Con estos datos preliminares, el DE comienza la próxima semana a determinar cuántos maestros se quedan en sus planteles, cuánto movimiento de maestros puede haber y cuántos transitorios se podrán convertir, antes del próximo año escolar, a empleados regulares, cumpliendo con el compromiso anunciado por la agencia hace apenas unos meses.

Al momento, el DE ha identificado, aproximadamente y de forma preliminar, 406 escuelas cuya cantidad de maestros permanecerá igual. En las restantes, es muy probable que haya algún movimiento de educadores.

La agencia adelantó que abrirá, la próxima semana, la convocatoria para el registro de turnos, pero seguirá trabajando con el proceso de identificar a estos maestros transitorios a los que se les podría otorgar la permanencia según el principio de mérito y las necesidades reales de los maestros.