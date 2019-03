Bernie Sanders oficializa su aspiración a la candidatura presidencial

Bernie Sanders regresó a Brooklyn, donde nació, para lanzar su campaña presidencial y se prevé que el senador conecte su niñez de familia de clase trabajadora con sus posturas populistas que han dado nueva forma al Partido Demócrata.

Sanders, senador independiente y ex candidato presidencial en el 2016 que quedó en el segundo lugar de la primaria demócrata, habló hoy por la mañana en Brooklyn College, donde estudio durante un tiempo.

I’m back in Brooklyn, the place I was born and raised, to kick off this historic campaign.

We're going to win this election because we will put together the strongest grassroots coalition in the history of American politics. #BernieInBrooklyn https://t.co/zlMZKSveOv

— Bernie Sanders (@BernieSanders) 2 de marzo de 2019