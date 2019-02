FEMA deniega fondos para patólogos de Ciencias Forenses

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) denegó la petición que presentó el gobierno de la isla para pagar a patólogos extra para trabajar con el exceso de cuerpos en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

La dicha agencia envió una carta al director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3 por sus siglas en inglés), Omar Marrero, explicando la razón por la cual fue denegada la mencionada solicitud.

En una carta de dos páginas, FEMA explica que negaron la petición porque ellos trabajan con lo que son las emergencias por desastres naturales y lo que ocurre actualmente en el NCF no está relacionado al azote del ciclón María en septiembre de 2017.

FEMA indica, además, que el atraso en autopsias de cadáveres no tiene que ver con los huracanes que azotaron la isla hace casi dos años.

FEMA, last year, reduced the hurricane related backlog by 78%. FEMA says the current backlog isn’t related to the hurricane, & because of that doesn’t believe disaster funding is warranted or allowed for an urgent issue that FEMA says should be handled by the local govt. pic.twitter.com/5xNb9CR0Jb

