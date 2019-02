Desde 2014, suman 413 personas desaparecidas

El Negociado de la Policía de Puerto Rico indicó ayer que mantiene activa la investigación de 413 personas reportadas como desaparecidas entre 2014 y 2018, sin que al día de hoy hayan sido localizadas. De ese total de personas cuyo paradero es desconocido, 131 son menores de edad.

El número salió a relucir durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, en respuesta a la Resolución del Senado 668, que ordenó realizar una investigación sobre los procesos y protocolos de las agencias y dependencias pertinentes del Gobierno, respecto a los casos de desapariciones en la isla.

Si bien las cifras fueron presentadas por la Policía, miembros de la Comisión identificaron deficiencias en los protocolos y concluyeron que las cifras no son confiables.

“Estoy altamente preocupado porque en el Negociado de la Policía no existe un protocolo exacto relacionado con las personas desaparecidas”, afirmó el senador Henry Neumann, presidente de la Comisión. “He visto que las estadísticas no son confiables”, manifestó en declaraciones a Metro. Neumann sostuvo que buscará establecer legislación para que se establezca un protocolo más específico y detallado para recoger con exactitud las estadísticas de personas desaparecidas.

“La Policía no puede dar un número exacto; la forma en que están llevando las estadísticas no lo permiten. Pudiera que el número no represente el 100 % de las personas desaparecidas, y eso es lo que queremos tratar de evitar”, subrayó por su parte la senadora Zoé Laboy, autora de la resolución.

Las cifras tampoco consideran a los desaparecidos antes del año 2014, un número que, según ha expresado la Uniformada, se encuentran depurando. Metro ha solicitado de forma independiente las cifras desde que inició el año 2019. A mediados de febrero, la Policía confirmó a este medio que se desconocía el paradero de un total de 55 personas adultas, reportadas como desaparecidas durante el año 2018.

La senadora Laboy mostró particular preocupación respecto a los casos de menores bajo custodia del Departamento de la Familia (DF) desaparecidos de hogares sustitutos. La agencia indicó al momento unos 3,300 menores se encuentran bajo su cuidado. En la vista pública salió a relucir que 27 se encuentran desaparecidos y no se pudo constatar si esos nombres concuerdan con datos de la Policía. Si bien en Puerto Rico fue establecido el sistema de alerta AMBER, este solo se activa cuando se sospecha que el menor ha sido secuestrado o ilegalmente privado de su libertad.

“Creo que en Puerto Rico deberíamos establecer algún tipo de alerta que no sea el alerta AMBER para el menor o la menor desaparecida”, dijo en Laboy en declaraciones a Metro