El impresionante "tsunami de hielo" que afecta a EE. UU. y causa pánico en todo el mundo

Que el clima está cambiando no es para nadie una ilusión -excepto para aquellos que aún se niegan a creer en los efectos del calentamiento global- y lo que está sucediendo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, es una prueba de ello.

Al mismo tiempo que en en Inglaterra se registran las temperaturas más altas en la historia para la temporada invernal, superando incluso las que han marcado algunos países africanos, en Estados Unidos están enfrentando un extraño fenómeno denominado"tsunami de hielo".

La oleada de hielo que ha provocado serios estragos y ha dejado impresionantes imágenes, ocurre cuando las corrientes oceánicas, los fuertes vientos o las diferencias de temperatura empujan los bloques de hielo del agua a la orilla.

En esta oportunidad, se han registrado vientos de 119 kilómetros por hora, provocando enormes paredes de hielo de 30 pies -unos 9 metros de altura- en las orillas del lago Erie y las orillas del río Niágara, cerca de la frontera con Canadá.

Los habitantes de las localidades afectadas han compartido en las redes sociales, videos y fotografías de la impactante situación, al tiempo que la policía ha pedido a los habitantes no salir de sus hogares para evitar tragedias por las bajas temperaturas.

El meteorólogo local, Dave Schultz señaló que lo sucedido es realmente inusual. "Hemos tenido tormentas en el pasado, pero nada como esto", comentó según reproduce el diario inglés The Independent- agregando que nunca en 50 años había visto el hielo levantándose como muros.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Buffalo emitió una advertencia de viento el lunes por la noche, advirtiendo de fuertes ráfagas que podrían derribar árboles y líneas eléctricas y provocar numerosos cortes de energía.

Ice Tsunami!

60 mph winds blow huge chunks of ice

in a wave along the Niagara River.

🌊❄️#MondayMotivation #Weather #ExtremeWeather pic.twitter.com/vBEffnBrnf

— Tom Hall ☘ (@TomHall) February 25, 2019