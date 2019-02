Menos del 4 % tiene un seguro por inundación

Los ciudadanos en Puerto Rico deben orientarse sobre las pólizas de seguro de inundación ante la eventualidad de un desastre como el que causó el huracán María, recordó David Maurstad, jefe del Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés).

“FEMA está trabajando muy duro para construir una cultura de preparación en todo el país. Necesitamos comunidades más resilientes que puedan soportar el impacto de futuros desastres. El huracán María tiene 30 pulgadas de lluvia en la isla, inundando ampliamente”, manifestó el funcionario.

De acuerdo con Maurstad, menos de un cuatro por ciento de la población cuenta con un seguro de inundación, a pesar de que el número ha aumentado después del huracán. Según contó, para 2017 había 5,000 pólizas de inundación compradas, versus 11,000 que hay en la actualidad.

Errores comunes por desinformación

De igual forma, el funcionario destacó que los ciudadanos se quedan desprotegidos al estar desinformados sobre qué cubre su póliza de seguro. Este destacó que “uno de los malentendidos más comunes es que muchas personas piensan que su póliza de propietario de vivienda o su póliza de renta los cubre para el seguro contra inundaciones. Y ese no es realmente el caso”, expresó.

Según Maurstand, usualmente, la póliza de inundación se compra por separado, por lo que es necesario orientarse al momento de adquirir un seguro nuevo o cuando se va a renovar el existente.

El funcionario agregó que la entidad exhorta a los ciudadanos a orientarse de las pólizas de inundación disponibles, sean privadas o las que ofrece NFIP.

Ciudadanos que rentan pueden proteger el contenido de su hogar

Por otro lado, el jefe del Programa del Seguro Nacional de Inundación expuso que quienes alquilan una residencia pueden adquirir un seguro de inundación para proteger el contenido de su hogar, como ropa, muebles, artículos electrónicos, enseres, entre otros. Este añadió que NFIP ofrece pólizas de menos de $100 al año con ese propósito.

Preparación para el futuro

Finalmente, el funcionario manifestó que la campaña de orientación que lleva a cabo la agencia tiene como meta duplicar la cantidad de personas con pólizas de seguro en Estados Unidos y Puerto Rico para 2022. “Solo porque pasó no significa que no pueda pasar de nuevo. No podemos predecir qué va a pasar en el futuro, y las probabilidades y estadísticas no ayudan en cuanto a un segundo desastre”, recalcó.