Avión de carga con tres a bordo se estrella cerca de Houston

Un avión de carga Boeing 767 que se dirigía a Houston con tres personas a bordo se estrelló el sábado en una bahía al este de la ciudad, de acuerdo con las autoridades.

Lynn Lunsford, de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), indicó que de momento desconoce las condiciones de las personas a bordo y The Associated Press no se ha logrado obtener declaraciones de la Oficina de la Policía del condado Chambers.

El avión bimotor había despegado de Miami y se desplomó en Trinity Bay, justo al norte de Galveston Bay y el Golfo de México.

No han sido dados a conocer más detalles.

TE PODRÍA INTERESAR

Una alerta de la FAA fue emitida después de que oficiales perdieron contacto por radar y radio con el Atlas Air Vuelo 3591 cuando se hallaba a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste del Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, detalló Lunsford.

La Guardia Costera ha enviado varios botes para que ayuden en la búsqueda de sobrevivientes. Un video proporcionado por KTRK-TV en Houston muestra a un helicóptero de la Guardia Costera sobrevolando las aguas en una aparente búsqueda de sobrevivientes.

Metro Puerto Rico Reportan buque con ayuda de Puerto Rico retrocede ante amenazas Informes de prensa en redes sociales ofrecen detalles sobre el incidente con el barco que salió desde Puerto Rico.

Los investigadores de la FAA se dirigen al lugar del accidente, al igual que autoridades de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés)., que será quien dirija las pesquisas.