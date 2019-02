Yulín: “Les molesta que no me meta en la titeretería”

Con voz lenta y denotando algo de angustia, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz confesó su frustración con el debate local sobre la crisis en Venezuela que, a su juicio, el Gobierno usa para “entretener al país con otros asuntos, cuando no se han podido resolver los asuntos de aquí”.

Al ser cuestionada por Metro sobre su posición respecto al conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional, Yulín Cruz insistió en lo que ya ha dicho: “Cada país resuelve los problemas de su país”. “Yo me he expresado (sobre Venezuela), lo que pasa es que quieren que yo me meta en la titeretería y charlatanería”, agregó.

La alcaldesa hizo referencia a las propuestas de “gente seria”, como los Gobiernos de Uruguay y México, que han planteado iniciar un diálogo para resolver la crisis que divide al país petrolero.

¿Se podría concluir que esa es entonces su postura? Insistió este medio. “Cada país resuelve los problemas de su país”, repitió Yulín Cruz.

“El ridículo en este Gobierno no cesa. Primero, con un avión que llegó, pero no llegó, y luego llegó”, dijo, y seguido enumeró otras tantas controversias, como el transporte marítimo de Vieques y Culebra, la crisis de Ciencias Forenses, el recorte presupuestario a la Universidad de Puerto Rico que arriesga su acreditación y el buque que el Departamento de Estado contrató por $211 mil a una empresa recién incorporada con la firma de Luis Rivera Marín, mientras él vacaciona.

“La alcaldesa catalogó el debate como una “táctica para desviar la atención de lo que el pueblo sabe; que el Gobierno es para alguna gente, que es el Gobierno de los puestazos, de los vagones, de las desapariciones, y no tiene credibilidad ante el mundo”.

Luego de que el Gobierno venezolano alegara en comunicado de prensa que se comunicó con autoridades puertorriqueñas para alertarlos sobre una posible operación militar desde estos territorios, Metro indagó con Fortaleza y con el municipio de San Juan si sabían de algún contacto.

“Ni Fortaleza, ni el Departamento de Estado, ninguna otra dependencia, que nosotros conozcamos, ha sido contactada”, contestó el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi

“Yo me meto en los asuntos de Estados Unidos porque soy parte de una colonia” argumentó, por otra parte, la alcaldesa, aduciendo a que lo que pase allá tiene impacto directo en la vida de los puertorriqueños. Indicó que hay circunstancias en las que “uno no puede querer actuar cuando uno es una colonia”.

De la mano de Bernie Sanders

El socialdemócrata Bernie Sanders anunció ayer que la alcaldesa capitalina copresidirá su campaña a las primarias demócratas para la presidencia. Si esto implica o no que Yulín Cruz ha puesto los ojos en la comisaría residente en Washington D. C. se sabrá el 22 de marzo, cuando anuncie el próximo paso en su carrera política.

“Sí implica más trabajo”, dijo. “Sanders tiene un compromiso probado con el bienestar de Puerto Rico. No quiere decir que estoy totalmente de acuerdo, pero más importante es tener un canal de comunicación abierto, continuo y constante”, aseguró.