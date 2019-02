Madre mata a sus tres hijas y luego se suicida

En septiembre del año pasado, una trabajadora social de Michigan pidió la hospitalización de Aubrianne Moore debido a que la mujer de 28 años sufría psicosis paranoide y alucinaciones tanto visuales como auditivas.

“No manda a sus hijos a la escuela porque la televisión le dijo que hoy habría un accidente de autobús, se queda despierta toda la noche creyendo que alguien puede irrumpir en su casa y no come porque cree que puede ser envenenada”, eran sólo algunos de las cosas que hacía Aubrianne debido a sus trastornos, señala New York Post.

La joven aceptó internarse en el Hospital Psiquiátrico Forest View, pero no está claro cuánto tiempo permaneció en dicho lugar.

Finalmente, todas las advertencias no sirvieron, ya que lamentablemente la vida de Aubrianne y de sus tres hijas de entre 2 y 8 años terminaron de forma trágica.

En una zona boscosa del municipio de Solon, Aubrianne mató a las tres pequeñas tras dispararles con un rifle. Luego del asesinato, puso los tres cuerpos en su vehículo, condujo hasta una casa cercana a la de su novio, bajó del auto y se quitó la vida.

“Ella cree que estaba protegiendo a los niños de algo. No sé qué más decir. No hay una buena respuesta”, dijo la sheriff Michelle LaJoye-Young cuando trataba de explicar varios textos con escritos de la joven que habían encontrado en su vivienda.

Según la policía, Aubrianne no dejó ninguna nota sobre su drástica decisión.