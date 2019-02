Con nueva directora en ATM por uso de barco para boda

Tras las denuncias de un posible uso indebido de las lanchas que se utilizan para Culebra y Vieques, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, nombró ayer a Mara Pérez para sustituir a Juan Maldonado como directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

Maldonado renunció ayer a la dirección de la ATM —y de sus otros puestos en el Gobierno— luego de que se cuestionó el uso de una lancha para transportar materiales para una boda privada al puerto Mosquito en Vieques, y que dejó a viequenses varados. “[Ayer] acepté la renuncia del licenciado Juan Maldonado para la Autoridad de Transportación Marítima. Hay una serie de imputaciones que se han hecho. Él tiene su debido espacio para poder defenderse y hablar sobre lo ocurrido”, sostuvo Rosselló.

El gobernador, además, reiteró que Fortaleza no otorgó ningún tipo de autorización para el uso de esta lancha.

Pese al cambio en la dirección de la agencia, el líder de la organización comunitaria Vieques en Acción, Ismael Guadalupe, señaló que la controversia en torno a las lanchas puso en relieve nuevamente el aislamiento que existe hacia las comunidades de Vieques y Culebra. Apuntó a que la persona que lidere esta agencia debe priorizar los intereses de las personas residentes en las islas municipio. No obstante, catalogó los nombramientos como movidas políticas y no por conocimiento de la agencia.

“Este servicio tenía como función primaria la gente de Vieques y Culebra que tuviera que ir a hospitales, ir a la universidad, a tratamientos en distintas oficinas, tribunales, a donde fuer. Había que proveer un servicio”, señaló. Por su parte, Guadalupe restó importancia a que el gobernador dijera ayer durante una rueda de prensa que no lo conocía.

Guadalupe fue más allá y precisó que el servicio de transportación hacia las islas municipio de Vieques y Culebra debe estar dirigido por los propios viequenses y culebrenses.

“Este servicio tiene que estar en manos de nosotros a través de una cooperativa, a través del municipio o a través de una entidad que el pueblo de Vieques tenga el control”, acotó el líder comunitario.

En la mirilla federal y cameral

A pesar de la renuncia de Maldonado, las investigaciones en torno a lo que aconteció durante el fin de semana no se han desvanecido. Por un lado, la Guardia Costera confirmó a Metro que el ente federal comenzará una investigación sobre el uso de la lancha y del puerto Mosquito en la Isla Nena. El oficial de Asuntos Públicos de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, sostuvo a este medio que el muelle no está autorizado para realizar actividad comercial, ya que no se encuentra habilitado completamente.

Castrodad, incluso, expuso que, si se encontrara que la lancha y el puerto Mosquito se utilizaron de manera indebida, la Guardia Costera podría emitir un aviso o hasta multas que van desde $1,500 a $34,000.

El funcionario, sin embargo, no pudo precisar quién enfrentaría estas multas, ya que esto forma parte de la investigación que realiza la Guardia Costera.

“En cuanto a nuestro conocimiento, no hubo [un permiso]. Nos enteramos de la situación por medio de lo que se estaba reportando en los medios. No tenemos conocimiento de que se haya emitido un permiso como tal, pero estamos investigando. Eso es parte de la investigación, si hubo algún tipo de comunicación o acción y asegurarnos de que ese sea el caso”, añadió.

Mientras tanto, aunque ya no podrá interpelar a Maldonado debido a su salida del puesto, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, aseguró que investigarán lo sucedido con la lancha durante el fin de semana.

“Esta Cámara de Representantes realizará una investigación profunda sobre los sucesos que acontecieron este fin de semana relacionados con el aparente uso indebido de una embarcación de carga originalmente asignada para la transportación de víveres y artículos hacia las islas municipio de Vieques y Culebra”, sostuvo el líder cameral mediante declaraciones escritas.