DE busca que muebles nuevos para su sede se sufraguen con fondos privados

La secretaria de Educación (DE), Julia Keleher, sometió ante la Puerto Rico Education Foundation (PREF) una petición para que los muebles que se comprarán para la Oficina Central de la agencia, una vez culmine la remodelación, se sufraguen con fondos privados donados por la entidad.

“El Departamento de Educación hizo una petición a la PREF para esos fines. La Fundación debe evaluar esa solicitud de acuerdo con sus criterios para determinar si autoriza el donativo”, sostuvo el DE en declaraciones escritas a Metro. El estimado de costos de los muebles asciende a $1.2 millones. La agencia no adquiere muebles para sus oficinas desde 2008, por lo que muchos “reflejan el deterioro esperable”.

“El DE, en la búsqueda de que los fondos del erario estén dirigidos a los servicios a las comunidades escolares, gestiona alternativas para que la adquisición del inmobiliario sea sufragada con fondos privados”, argumentó la agencia en las declaraciones.

Una fuente de Metro aseguró, no obstante, que el costo de los muebles nuevos podría ascender a $3 millones. Según la fuente, la PREF no quiere aprobar esa petición “porque entienden que no es para lo que se creó”. Asegura, además, que Keleher mantiene conversaciones con la Tenacre Foundation, una de las organizaciones donantes de la fundación, para que done el dinero destinado a los fines de la compra de muebles.

“La Puerto Rico Education Foundation tiene un proceso para evaluar cada petición de fondos que recibe. PREF da a todas las solicitudes su debido proceso y consideración”, respondió Enid Reyes, directora ejecutiva de la PREF, ante cuestionamientos acerca de la petición de Keleher. La Tenacre Foundation realizó una donación a la entidad en Puerto Rico, especificando que el dinero debía utilizarse para el pago de los mentores que “donan” su servicio al DE, ubicados en las Oficinas Regionales Educativas. Ese dinero ya se está utilizando para esos fines.

La PREF nació a finales de 2017 para “proporcionar apoyo financiero para la estabilización, innovación y transformación del sistema y sus escuelas”, alineado a la visión de la secretaria Keleher en el DE y la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85).