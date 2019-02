Emiten advertencia de inundaciones para pueblos de zona oeste

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde de hoy una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona oeste del país.

Según el SNM, los municipios de Las Marías, Lares, Lajas, Cabo Rojo, Maricao, Mayagüez, San Sebastián, San Germán y Hormigueros permanecerán bajo advertencia de inundaciones hasta las 6:45 de la tarde.

Mientras, algunas zonas de Juana Díaz y Coamo también se verán afectadas por las lluvias.

A eso de las 4:39 de la tarde, el radar Doppler detectó fuertes lluvias persistentes. Esto provocará inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos en las zonas advertidas.

Se espera la precipitación adicional de más pulgadas sobre el área.

El SNM exhortó a la ciudadanía a mantener precaución.

Feb 17: Flood Advisory issued for portions of Juana Díaz and Coamo until 6:45 PM. Advertencia de Inundaciones para sectores de Juana Díaz y Coamo hasta las 6:45 PM. #prwx

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 17, 2019