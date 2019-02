Hija de agente encubierto asesinado le dedica emotivas palabras

La hija del agente encubierto Alfred Zanyet Pérez, de 52 años de edad, que fue asesinado ayer, publicó una emotiva carta de despedida dedicada a su progenitor.

Nicole Sanyet escribió en su cuenta de Facebook un mensaje en el que recordaba a su padre y las veces que le pidió que no pusiera su vida en riesgo.

“No quiero romperme papá, quiero ser fuerte como tu me decías que yo era, quiero mantener la calma como tu me enseñabas pero no se si pueda allí”, expresa el conmovedor mensaje de la joven.

Zanyet Pérez fue asesinado este viernes mientras realizada labores de encubierto en San Germán.

El agente Alfred Zanyet Pérez estaba adscrito a la División de Drogas de Yauco.

Hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretó un día de duelo en memoria del fenecido agente.

Mira la carta completa de la joven:

Papá 💔😭 no sabes lo horrible que es esto. Tantas veces lo hablamos, tantas veces te pedí que por favor no dieras tu vida por un país que no se lo merece, fueron tantas papá. Te dije que este era mi mayor miedo, te llame tantas noches solo para asegurarme que llegaste de tu trabajo y así yo poder dormir tranquila.

Aún tengo esperanzas de que nada sea real. Tu cumpleaños se acerca y tenía planeado ir de sorpresa, tenía planeado abrazarte papá. Tu sabes cuántas veces te lloré por el teléfono diciendo que necesitaba verte, necesitaba un abrazo, necesitaba tus chistes, necesitaba tus bromas, papá. Tengo coraje, tengo impotencia porque la gente solo te ve como un simple agente pero no saben que eres un héroe, papá tu eres mí héroe. Te amo tanto mi viejo, te amo tanto papá que no se como afrontar todo lo que me espera junto a mis hermanos. No quiero romperme papá, quiero ser fuerte como tu me decías que yo era, quiero mantener la calma como tu me enseñabas pero no se si pueda allí. No se si pueda vivir con tanto dolor papá. Se que tengo a mamá papá pero ¿A quién llamaré a mi hora de almuerzo en el trabajo para hablar de tus animales? A quién llamaré para preguntarle por chistes? A quién llamaré cuando este esperando en el trabajo de mamá a que ella salga?

Papá coño, necesitaba darte un abrazo fueron más de un año que no lo hacía y ahora por más abrazos que reciba no serán igual al tuyo. Alfred, Jetsan, José Eri y Jetsane te amamos, intentaremos no ver la pérdida de nuestro héroe, seremos sabios papá.

Prometo que miraré el cielo y te agradeceré por amarme todos esos días que no pueda escucharte más, miraré el cielo y te dedicaré mis metas, miraré al cielo cuando me casé, cuando me gradué de la Universidad. Le hablare a mis hijos de ti. Les diré que me los cuidaras desde arriba.

Papá por favor no me dejes sola jamás, por favor abrazame en mis sueños y déjame saber que estas bien. Es lo que necesito saber papá.