Tiroteo en oficinas centrales de Netflix

Hace escasos minutos los cuarteles centrales de la popular plataforma de streaming Netflix han sido cerrados. Reportes prematuros indican que hay un posible tiroteo en progreso ahora en el lugar.

Trabajadores, visitantes y prensa no pueden entrar ni salir de las oficinas. Ya que el acceso habría sido bloqueado por el supuesto atacante. Por instrucciones de los cuerpos de seguridad responsables que están trabajando en el hecho también se habría acordonado el área.

Durante los primeros minutos hubo bastante confusión sobre los hechos. Se hablaba de un tirador activo en el sitio. Visible en el techo del edificio corporativo de Netflix en L.A. que amenazaba con disparar:

Sin embargo, el Departamento de Policía de Los Ángeles, según informaciones y trascendidos habrían arrestado ya al sospechoso, pero no hay claridad sobre la sucesión de los hechos aún.

At #netflix. On lockdown. Foer Netflix employee threatening to shoot. pic.twitter.com/0vaVMKLcYb

— Sarah Faubion/Smith (@faubs) February 15, 2019