Sitios Expedia y Orbitz dejan de vender vuelos a Venezuela

CARACAS (AP) — Los sitios web de viajes Expedia y Orbitz discretamente han dejado de vender boletos de avión a Venezuela en plena crisis política, aislando aún más al país tras años de declive en los servicios de vuelo.

El jueves era imposible encontrar alguna ciudad venezolana en el menú desplegable de los populares sitios web en las opciones para reservar tanto hoteles como vuelos al país sudamericano.

El Grupo Expedia, con sede en Bellevue, Washington, dijo que la compañía tomó la medida en pro del bienestar de los viajeros y en apego a las recientes advertencias emitidas por gobiernos extranjeros para no visitar Venezuela debido a la delincuencia y la agitación civil.

“Cuando la recomendación gubernamental llega a cierto nivel de preocupación por el viaje, tomamos medidas para cerrar esos destinos en nuestros sitios”, dijo la vocera Sarah Gavin a The Associated Press. “Esta ‘suspensión de ventas’ continuará vigente hasta que la situación en Venezuela mejore y cambie la recomendación de no viajar”.

Orbitz no ha respondido a una petición de comentarios.

La medida fue tomada después que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera el 29 de enero que los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela debido a la agitación y la amenaza de detenciones y arrestos arbitrarios tras la decisión del presidente Nicolás Maduro de poner fin a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Al emitir la recomendación de no viajar con el nivel más alto, Venezuela se suma a un puñado de países en su mayoría devastados por la guerra —como Yemen, Sudán del Sur y Libia— que el gobierno estadounidense ha clasificado como destinos de “no viajar”.

La misma recomendación exhorta a los estadounidenses en Venezuela a “considerar salir mientras sigan disponibles vuelos comerciales”.

Para los venezolanos, así como para algunos pocos extranjeros que viajan por trabajo y periodistas que todavía deben visitar el país, las opciones de viaje han disminuido mucho al profundizarse el caos económico marcado por una hiperinflación de siete dígitos y una extensa escasez de productos.

American Airlines, con dos vuelos diarios de Caracas a Miami, es la única aerolínea estadounidense que todavía ofrece el servicio al país después de que Delta y United Airlines dejaran de hacerlo en 2017 en medio de una crisis política que ha obligado a millones a dejar el país.

Alrededor de esa época, varias aerolíneas europeas y latinoamericanas también suspendieron el servicio. Mientras tanto, Iberia de España y TAP de Portugal agregaron recientemente escalas en el Caribe en sus vuelos trasatlánticos para que los tripulantes no tengan que pasar la noche en Venezuela.

Si quieres una opción local, las pocas aerolíneas venezolanas operan aviones más viejos y su historial de seguridad es irregular. En 2017, a Avior Airlines, una de las aerolíneas más grandes del país, le prohibieron volar en cielos de la Unión Europea después de que una comisión determinara que ya no cumplía con los estándares internacionales de seguridad.

Muchos esperan que las molestias por los viajes empeoren ahora que Estados Unidos impuso sanciones a la compañía petrolera estatal de Venezuela, dificultando la importación de combustible para avión y otros derivados del petróleo.

Más de 40 personas han muerto en Venezuela durante las manifestaciones que comenzaron el mes pasado cuando Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se autonombró presidente encargado y rápidamente logró reconocimiento como líder legítimo de Venezuela de Estados Unidos y decenas de países más.

Venezuela está cada vez más aislada y el número de aerolíneas que cancelan el servicio por la baja demanda de clientes y apuros económicos ha aumentado. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dijo que Venezuela debe 3.800 millones de dólares a varias aerolíneas internacionales, una deuda que no se espera que salde pronto. El gobierno incumplió con el pago de bonos por un valor de miles de millones de dólares.