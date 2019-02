Trump ignora a Jenniffer González a minutos de su mensaje

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, fue ignorada totalmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada la noche del martes al Congreso para dar un mensaje.

En el video que se hace viral en Internet, muestra como el mandatario estadounidense saluda a varios hombres que lo esperan para escucharlo, poer obvia a la expresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Aunque González Colón no le quita la mirada de encima al presidente, este sigue su camino y no le presta atención a la puertorriqueña.

A horas del mensaje, la comisionada residente realizó un llamado a través de su cuenta de Twitter.

"Debemos mirar más allá de nuestras diferencias y unirnos" (sic.), fue parte del corto mensaje que colgó en la mencionada red social.

We must look past our differences & come together on issues like extending the full Child Tax Credit to #PuertoRico & promoting democracy abroad. As a new member of @TransportGOP, I will also support measures to invest in our infrastructure & modernize our energy systems #SOTU pic.twitter.com/GIOEXrWXY4

— Jenniffer González (@RepJenniffer) February 6, 2019