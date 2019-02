Ética investiga a contratista y consultor de WIPR

Por: Ronald Ávila y Jesús Rodríguez García

Semanas después de llegar a la presidencia de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Rafael Batista otorgó un contrato de asesoría a la empresa de uno de sus excompañeros de trabajo del canal. Meses más tarde, ese mismo consejero consiguió una enmienda a su acuerdo que le abría la puerta para alquilarle equipos a la instrumentalidad para transmitir programación.

Metro y RadioIsla confirmaron a través de la portavocía de prensa de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que el dueño de la empresa de nombre EBTV, Efraín Oliver, es investigado desde el 2015, por una situación que se remonta a sus tiempos de empleado gerencial de WIPR. Aunque la OEG no ofreció detalles, este diario supo que el esquema de acuerdos actual es parte de lo que están mirando.

En enero 23 de enero del 2017, EBTV obtuvo su primer contrato por $16,500, cuantía que evolucionó mediante múltiples enmiendas y nuevos convenios sin subasta que sumaron más de $300,000.

Al ser abordado sobre si existen posibles conflictos éticos al contratar una misma empresa para asesoría y equipos, Batista dijo en una entrevista que había solicitado una opinión de la OEG. El funcionario, sin embargo, no pudo precisar si Ética efectivamente dio su visto bueno al acuerdo.

Las expresiones del presidente, además, fueron desmentidas por la OEG, agencia que indicó que Batista nunca solicitó una opinión.

“¿Es correcto que se contrate la compañía de un asesor? Él lo asesora y luego usted le da un contrato a su compañía”, preguntó Metro al presidente de WIPR.

“Nosotros fuimos a Ética Gubernamental. Mi hermano, aquí no hay ningún entuerto. Ética gubernamental hizo hasta una investigación de eso después”, contestó Batista.

Cuando fue cuestionado sobre si existe o no un documento que sustente sus palabras, el presidente del canal afirmó “entiendo que sí”. Ante insistencias de este medio para obtener una respuesta categórica, comentó “bueno sí se contrató a Efraín y se contrató a la empresa”.

Por su parte, en expresiones escritas la OEG sostuvo que “hemos verificado nuestros sistemas y no encontramos ninguna consulta o autorización emitida al señor Rafael Batista sobre Efraín Oliver Vélez. Lo que sí existe es una investigación relacionada al señor Oliver Vélez”. El número de caso contra el contratista es el 2015-ip00056.

Sobrefacturación y presunta falta de licencias

Al contrastar una cotización de EBTV a una empresa privada y con los contratos con WIPR, es notable que los servicios ofrecidos a la corporación pública se cobran al menos cinco veces más caros.

Por ejemplo, uno de los contratos con WIPR que tiene fecha del 18 de mayo del 2017, especifica que EBTV podrá facturar hasta un máximo de $7,500 por el alquiler de una unidad de televisión. Mientras, a una empresa privada el contratista le ofreció el mismo servicio por $1,400. Una unidad de uplink es alquilada a la corporación pública por $2,750 y al cliente privado por $600.

Asimismo, luego de que la emisora RadioIsla realizó una revisión la página web de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), EBTV no aparece como tenedora de licencia para el servicio que contrata con WIPR.

No obstante, al contactar a Wilfredo Ocasio, abogado de Oliver, este indicó que EBTV opera con una licencia que pertenece a otra compañía conocida como Island UpLink, algo que es legal bajo los estatutos de la FCC. Empero, el único documento encontrado en el portal de la agencia federal arroja que los permisos de esta última empresa no están vigentes desde septiembre del 2012.

Batista, por su parte, aseguró en su entrevista con Metro que la empresa sí tiene licencia. “Claro mi hermano, si no nosotros no podemos transmitir”, acotó el presidente.

Subasta y contratos cuestionados

Al menos una de las peticiones para extender los contratos de Oliver fue cuestionada por la Junta de Directores de WIPR. El 25 de abril del 2018, se presentó ante el cuerpo rector del canal una petición para ampliar un contrato otorgado el 20 de septiembre de 2017, que tenía el propósito de transmitir los mensajes del gobernador Ricardo Rosselló relacionados a la emergencia del huracán María. Dicho acuerdo y sus dos enmiendas posteriores culminaba el 30 de junio del 2018. En total, representaba unos $180,000. Los miembros de la junta pidieron posponer la discusión, ya que el tema no estaba en la agenda del cónclave.

Más adelante, el 20 de junio, se realiza otro encuentro de la Junta de Directores y se presenta los resultados de una subasta en la que EBTV sobresale como empresa recomendada para un contrato de $375,000. La decisión de la Junta de Subastas se llevó a cabo un día antes de la reunión de la Junta de Directores de acuerdo a un documento en poder de este medio.

En el proceso compitieron contra EBTV otras dos compañías: Hydra Comunications y Living Legends. Públicamente se ha cuestionado la capacidad de ambos licitadores.

Durante la reunión, uno de los miembros, Braulio Castillo hijo, cuestionó “¿debo entender que esta son las únicas tres compañías que propusieron, sometieron o licitaron a la corporación el servicio de Uplink?”.

Batista responde “son las únicas tres compañías que dan el servicio en Puerto Rico”. Castillo hijo insistió y presentó el nombre de una compañía que no fue incluida en la subasta y ofrece también los servicios de transmisión satelital, se trata de TPC (The Production Crew)/Caribe UpLink. Ante esto, el presidente de WIPR respondió “tiene que someterle eso a la Junta de Subastas, pero Caribe UpLink yo no la conozco […] En los años que yo llevo en esto yo no la conozco”.

Mediante correo electrónico nos comunicamos con TPC/Caribe UpLink y su gerente, Eunice Santiago, aseguró que tanto Batista como Víctor Gregory, presidente de la Junta de Subastas de WIPR, conocen de la compañía y de los servicios que ofrecen.

Santiago fue más allá y contó que ha trabajado con Batista. “El Dr. Batista ha trabajado con TPC en varias ocasiones como “stage manager” (director de escena) en diversos eventos como boxeo para Univisión USA. “En ocasiones, yo personalmente le depositaba los pagos en su cuenta personal del banco Santander para facilitar el cobro por sus servicios,” sostuvo.

La empresaria mostró un documento del Departamento de Hacienda sobre ingresos sujetos a retención del ahora presidente de WIPR.

Santiago indicó también que ha dialogado con Gregory telefónicamente e “incluso me envió su resume para que lo considerara en caso de necesitar un director técnico”.

Batista, a pesar de las declaraciones de Santiago, dijo ayer que no la conocía. “No conozco a la persona Eunice Santiago”, sentenció.

El presidente del canal público declaró que su defensa por EBTV durante la reunión de la Junta de Directores responde a un momento "histórico".

"En ese momento histórico, hablando de los equipos, hay gente que tiene equipo que no representa el broadcasting que nosotros necesitábamos y lo representaba EBTV. Luego de EBTV va a una subasta, que no la dirijo yo, la dirige un presidente de la Junta de Subastas y se adjudica esto. Por un contrato menor, fue el menos que cotizó ahí", subrayó.