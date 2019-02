Notifican a Juan Carlos Puig sobre referido a Oficina de Ética

La Oficina de Ética Gubernamental, mediante una misiva, le confirmó al exsubsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Carlos Puig, que recibió un referido en su contra.

Así lo aseguro el exfuncionario a Metro quien indicó, que aunque no le dieron más detalles, le “confirmaron que hay un referido”.

Fuentes de este medio aseguraron que el referido se debe a la fiesta Navidad celebrada en el Departamento de Hacienda, para la que alegadamente solicitaron dinero a suplidores de la agencia para costear la misma, y sobre dos contribuyentes.

Cuando Metro cuestionó a Puig sobre la fiesta de Navidad, el exfuncionario rechazó realizar comentarios por la investigación que realiza la OEG.

“Con relación a la fiesta, yo no voy hacer ningún comentario porque eso es un asunto que está bajo la investigación de la Oficina de Ética Gubernamental”, expresó Puig.

Este medio intentó corroborar el contenido de la carta con la Oficina de Ética, y aunque pudieron confirmar que la misiva fue enviada al también exsecretario de Hacienda, el contenido de la misma no podía ser divulgado.