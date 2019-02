Gobernador rechaza trato especial con renuncia de Alfonso Orona

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares negó hoy que haya una “doble vara” en torno a cómo se trató la renuncia de Alfonso Orona como principal asesor del ejecutivo.

“Hubo el accidente tan pronto el licenciado Orona pasa por todo este proceso me llama, le solicito que venga a Fortaleza para tener todos los detalles y me presenta y acepto su renuncia”, explicó Rosselló Nevares sobre el ahora exasesor que arrojó .18 % de alcohol en su organismo, según la prueba de aliento que realizó la Policía. El mandatario aseguró que nunca hubo ninguna intervención ni favoritismo, al señalar que la petición de Orona fue querer “ser claro y transparente y reconozco que hay asuntos que atender”.

Mientras participaba de una esterilización masiva de animales en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el gobernador planteó que “no hay doble vara” en torno al trato hacia los miembros de su gabinete y la política pública.

“Aquí hubo una acción bien clara, el licenciado Orona me informó lo que ocurrió, me sometió la renuncia inmediatamente, yo acepté inmediatamente”, dijo.

Precisó que la conversación que tuvieron después es una privada por lo que no ofrecería más detalles. “La acción se tomó y la gran mayoría de la gente lo ha reconocido así, de manera rápida, y como lo hemos hecho siempre en nuestra administración”.

Esta es la tercera baja que tuvo Rosselló Nevares la pasada semana siendo la primera la de la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, y el subsecretario de esa agencia, los cuales se suman otras tres decenas de salidas.

Hace dos años, el exgobernador Pedro Rosselló dijo en una entrevista que su hijo tenía “personas alrededor suyo que yo personalmente no las escogería”. Al cuestionarle si se arrepiente de haber seleccionado su equipo de trabajo, el mandatario aseguró que no.

“Yo soy un ejecutivo y cuando me centro en la labor de poder implementar política publica yo selecciono lo que a mi juicio son las mejores personas para llevar a cabo un rol. A veces no cumplen, a veces la parte que yo quería que ellos cumplieran ese rol culmina”, dijo Rosselló Nevares.

Planteó que hay que reconocer que habrán cambios donde las personas “pueden estar haciendo una labor muy buena, pero con las consolidaciones y los cambios que se están llevando a cabo pues habrá un cambio”.

“En todo esto yo utilizo mi juicio, a veces los nombramientos salen muy bien, a veces las cosas no salen como uno lo anticipa, la labor que me corresponde a mi es identificar ese momento cuando ya no es efectivo ese nombramiento o ya pasa a otra transición para poder identificar otro talento”, expuso.

El primer ejecutivo no descartó que continúen las bajas en su gobierno. “Posiblemente van a haber más, yo no voy a parar cuando yo vea algo que pueda mejorar para el pueblo, voy a hacer ese cambio”, indicó.