Campaña colaborativa busca prevenir la violencia en el noviazgo

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con la colaboración del Departamento de Educación, inició la campaña de redes sociales “Tú Vales” dirigida a los jóvenes para crear conciencia sobre el maltrato entre parejas.

“Hemos desarrollado esta iniciativa, con el apoyo del Departamento de Educación, para que los jóvenes aprendan a identificar las distintas modalidades de violencia que ocurren en una relación, y que a veces, interpretan como manifestaciones de amor. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que ha ido aceptando conductas de control y poder, así como actos de violencia en las relaciones, incluyendo el noviazgo. Estas situaciones son sumamente destructivas y debilitan la autoestima. Ningún tipo de maltrato, físico, emocional o sexual debe formar parte de una relación", afirmó la procuradora de la Mujer, Lersy Boria Vizcarrondo.

Asimismo, la funcionaria explicó que a través de esta campaña educativa se presentan al menos ocho mensajes o situaciones de violencia que pueden ocurrir durante una relación de noviazgo. Estos mensajes son: “Si te cela todo el tiempo, sin ningún motivo y te dice que no puede vivir sin ti”, “Si amenaza con dejarte porque no haces lo que te pide”, “Si te chequea el celular sin tu permiso o te obliga a que le des la contraseña”, “Si limita tus salidas, tus amistades o la ropa que te pones”, “Si te amenaza con publicar fotos íntimas en las redes sociales”, “Si amenaza con suicidarse o lastimarse cuando quieres terminar la relación”, “Si te obliga a tener relaciones sexuales cuando no quieres” y “Si no permite que alcances tus sueños y tus metas”.

Por otro lado, el Departamento de Educación estará a cargo de adaptar en formato de cápsulas informativas todo el material que será publicado a través de las redes sociales para alertar sobre esta modalidad de maltrato entre los jóvenes.

"El Departamento de Educación está comprometido en desarrollar iniciativas y programas que puedan ayudar a erradicar la violencia y que fomenten el respeto y tolerancia. Apoyamos a la Procuradora en esta campaña que busca educar a nuestros jóvenes en temas que procuran erradicar la violencia en el noviazgo. Es imperativo que las agencias, la comunidad y las familias nos unamos en esfuerzos que contribuyan a una mejor formación de jóvenes en todas sus etapas de crecimiento. Nuestros equipos de servicios al estudiantes están disponibles para contribuir en este gran esfuerzo”, expresó por su parte la secretaria, Julia Keleher.

Para más información sobre la violencia en el noviazgo puede comunicarse confidencialmente a la línea de orientación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977.