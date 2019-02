Dan detalles de la salud de estudiante boricua que sufrió accidente en México

El joven boricua estudiante de medicina Alexis Joel Hernández Vélez salió bien de su quinta operación, así lo comunicó Janelise M. Rivera Torres, amiga de Hernández a través de Facebook.

Rivera compartió en un mensaje en la famosa red social, que Hernández, quien sufrió un accidente en su apartamento en México, tendrá una sexta cirugía el lunes.

Además la joven informó que al aspirante a médico, natural de Camuy, ya "le quitaron la sedación y están en espera de que despierte para ver si hubo daño neurológico, aunque los CT Scan no muestran daño alguno".

"Para todos los que andan al pendiente de Alexis Hernández (el muchacho de la UAG que se quemó), vine a visitarlo al hospital Brooke Army donde lo tienen en ICU. Hoy tuvo su quinta cirugía de la cual salió bien. El lunes tendrá su sexta cirugía. Ya le quitaron la sedación y están en espera de que despierte para ver si hubo daño neurológico, aunque los CT scan no muestran daño alguno. Sería la primera vez que despierta desde el incidente. Este es el mejor hospital para tratamiento de quemaduras a nivel de Estados Unidos, so está en muy buenas manos. Solo dejan entrar a verlo a sus padres por unas horas al día. Cuando llegué había mucho boricua en la salita de espera y pensé que todos eran familiares de Alexis, pero resulta que nadie lo conocía ni a él ni a su familia y solo se acercaron a brindarles apoyo. I'm so proud of you my dear boricuas ❤🇵🇷 Los padres de Alexis están muy agradecidos con todo el apoyo que han recibido. Alexis todavia necesita donaciones, ya que su estancia va para largo", escribió Rivera en su cuenta de Facebook.

Hernández de 23 años, sufrió quemaduras en su cuerpo cuando su apartamento explotó en México. El joven fue trasladado hace unos días a un instituto especializado en San Antonio, Texas.