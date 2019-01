Tribunal de Boston revoca a la jueza Swain en caso de pensionados

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revirtió una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain sobre un grupo de bonistas de Retiro, por lo que tendrán que ser considerados como bonistas asegurados.

“La incorporación de Promesa del código de quiebra no permite evitar los gravámenes perfeccionados, por lo que dejamos sin efecto la decisión del tribunal de distrito de que los intereses de garantía de los tenedores de bonos pueden evitarse en virtud de Promesa”, expuso el Tribunal de Apelaciones en una decisión de 55 páginas. Ante esta decisión, los bonistas de Retiro involucrados tendrán que recibir un pago.

Swain inicia trabajos sobre constitucionalidad de deuda de Obligaciones Generales

Ayer, la jueza Swain realizó una vista ómnibus en Nueva York, en la que vio una moción de la Junta de Control Fiscal (JCF) y del Comité de Acreedores No Asegurados de estudiar la constitucionalidad de $6,000 millones de deuda. En dicha vista, la jueza federal evaluó los procedimientos que se pueden seguir para estudiar la constitucionalidad de la deuda.

AAFAF aclara Swain no se ha expresado sobre el plan de ajuste de Cofina

Por otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, informó que la jueza Laura Taylor Swain aún no se ha expresado sobre la confirmación o no del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

“El Plan de Ajuste de Cofina no ha sido confirmado y la Corte de Título III de Promesa no ha hecho una declaración a favor o en contra. La información a este respecto es incorrecta. AAFAF no ha emitido dicha información al público”, expuso Sobrino en una comunicación escrita. La aclaración surgió luego de que La Fortaleza enviara por error un comunicado de prensa en el que se informaba de la confirmación del plan de ajuste. miladys soto