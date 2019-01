Presidente Trump presiona a legisladores sobre muro fronterizo

WASHINGTON — El presidente Donald Trump recurrió el jueves a Twitter para intensificar la exigencia de un muro fronterizo, al parecer amargando las negociaciones en el Congreso encaminadas a lograr un acuerdo con los demócratas y que él pueda firmar.

En una serie de tuits matutinos, el mandatario envió mensajes mixtos donde alternativamente endurecía su demanda de obtener recursos para construir el muro en la frontera con México, pero también indicando que reparar la valla existente es parte importante de su plan.

Democrats are becoming the Party of late term abortion, high taxes, Open Borders and Crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2019