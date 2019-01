Piden a Rosselló cancelar traslado de Mundi

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maricarmen Mas Rodríguez, pidió el jueves al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que desista de trasladar a la elefanta Mundi fuera de Puerto Rico.

“No. Repito, no se debe trasladar a Mundi fuera de Puerto Rico. Hago una exhortación a nuestro Gobernador, una persona que sé que escucha a la gente, a rescindir la sugerencia de mover a esta elefanta, símbolo del único zoológico en Puerto Rico. Los mayagüezanos no queremos que se lleven a Mundi de su hogar. Los residentes de la región oeste no queremos que el zoológico continúe cerrado tampoco. La decisión correcta de cancelar el contrato de mover a Mundi a el estado de Georgia debe venir acompañada con el anuncio de que este paquidermo se quedará en su casa, en Puerto Rico”, comentó Mas Rodríguez en declaraciones escritas.

La legisladora por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán insistió en reabrir inmediatamente el Jardín Zoológico Juan A. Rivero, localizado en la ciudad conocida como ‘La Sultana del Oeste’, mediante la creación de una Alianza Público-Privada (APP) para así administrar efectivamente esta venerable facilidad, única en todo Puerto Rico.

“El zoológico de Mayagüez es necesario en Puerto Rico. Estoy totalmente segura de que existe mucho interés de empresarios, tanto a nivel local como nacional, para administrar este zoológico y colocarlo al nivel que tiene su potencial, uno de clase mundial, eje para el desarrollo económico, no solo de Mayagüez, pero de toda la región oeste, la cual es hogar para más de 300 mil personas. Al abrirse el proceso de las APP, serán muchos los interesados, de eso no me cabe la menor duda”, sentenció la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

Dijo que de concretarse una APP para el Zoológico de Puerto Rico, se podrían realizar las mejoras que se necesitan para poder tener unas instalaciones de calidad y un servicio de primera. Además, al allegarse fondos privados se garantiza que pueda sostenerse una operación de primer orden para satisfacción de los usuarios, según la representante.

Con el fin de involucrar a la ciudadanía de la zona oeste en el proceso, la legisladora también pidió al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privado (A-APP), Omar Marrero Díaz, que establezca un mecanismo para que el pueblo se pueda expresar sobre la APP para el zoológico, similar a lo que se hizo con la transportación marítima a Vieques y Culebra el año pasado.