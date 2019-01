Jorge Haddock confía en que la UPR seguirá abierta y acreditada

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, catalogó como un panorama hipotético, “el más pesimista”, un borrador que revela recortes millonarios a la institución, comenzando el próximo año con $80.3 millones y reseñado por Metro.

“Es decir, en el peor de los casos, somos solventes; en el peor de los casos, somos viables. Pero sí hay otros escenarios”, dijo en entrevista con este medio, aunque no precisó las cifras que representarían un panorama más realista ya que siguen desarrollando el presupuesto.

“Sería irresponsable decir un número, pero para el año que viene, mi proyección es que (los recortes) van a ser sustancialmente por debajo de los $80 millones”, aseguró.

El borrador es parte de los documentos que entregaron a la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), entidad acreditadora de la institución, luego de notificarles el 10 de enero que los once recintos estaban en show cause, o estatus de muestra de causa, y que debían demostrar su viabilidad fiscal a pesar de los recortes exigidos por la Junta de Control Fiscal.

Otros requisitos fue presentar un teach out; es decir, el plan de la UPR en caso de perder la acreditación. Una tabla filtrada en las redes sociales muestra que el recinto de Río Piedras cerraría en 2021. Pero tampoco es un panorama realista para Haddock.

“Estamos bien lejos de no ser acreditados, pero de no seguir acreditada, la UPR seguirá abierta. Ese plan es una cosa hipotética que hay que hacer para cumplir con unas preguntas estándar”, contextualizó.

Los recintos tendrán visitas de evaluación de la MSCHE la próxima semana, quienes emitirán una resolución oficial en mayo.

