Dentistas vuelven a la carga por nuevo tarifario

Los integrantes del movimiento “25 años con las mismas tarifas” realizaron una manifestación el miércoles frente a las instalaciones de la Administración de Seguros de Salud (ASES) por el alegado incumplimiento de la directora ejecutiva, Ángela Ávila en presentarle a los dentistas del país el nuevo tarifario para la cubierta dental del Plan de Salud del Gobierno – Vital.

El doctor Eliseo Hernández, portavoz del movimiento, indicó que esta séptima manifestación se da bajo la consigna “¿Dónde está el tarifario?”.

“Nosotros tuvimos la primera manifestación en ASES hace varios meses y en aquel momento le hicimos una serie de peticiones a Angie Ávila (directora de ASES), entre ellas la utilización relacionada con la cubierta dental y otras cosas que son documentos públicos. Ella se comprometió en entregárnosla en una semana y nunca lo hizo. Posteriormente tuvimos el 5 de diciembre una reunión en Fortaleza y se comprometió de nuevo en hacernos llegar de nuevo la información y gestionar una reunión con la Junta de Directores de ASES para discutir el tema y el tarifario. Eso tampoco se dio”, dijo Hernández en entrevista radial (WKAQ).

Agregó que el 13 de diciembre la funcionaria alegó que el tarifario estaría disponible para el 31 de diciembre y tampoco estuvo disponible.

“Todo lo que ella se ha comprometido con nosotros lo ha incumplido y nosotros claramente estamos pensando que ella está usando la estrategia clásica de seguir matando el tiempo para ver si los dentistas nos desanimamos en este movimiento. Eso no va a pasar porque después de 25 años nos pusieron en un rincón contra la pared y la gente no se quiere quitar”, dijo Hernández al pedir a Ávila que muestre el tarifario para saber si será justo.

Alegó que en Puerto Rico por un examen oral se le paga 9 dólares con 90 centavos a los dentistas, mientras que en otros territorios de Estados Unidos, como las Islas Vírgenes Estadounidenses, se le paga 65 dólares. Por una extracción dental se le paga 22 dólares, mientras que allá se paga sobre 180 dólares.

Entretanto, Hernández alegó que el nuevo tarifario no se ha presentado, pues representa un impacto negativo en el área comercial.

“Nosotros no somos ingenuos. ASES desde que se creó ha sido finca privada de la industria de seguros. Allí no se hace nada que vaya en contra de la industria de seguros de salud. El problema es que la industria de seguros de salud no quiere que este tarifario salga y que le haga justicia a los dentistas, porque si nos hacen justicia, las tarifas que nos van a pagar ASES serían muchos más altas que las del área comercial y las de Medicare Advantage de la industria de seguros”, alegó.

Asimismo, alegó que con cada cambio del modelo del plan de salud del gobierno, el servicio dental se afecta y ASES sigue pagando las primas a las aseguradoras. Mencionó que eso también ocurrió luego del huracán María, cuando en la isla no se ofrecieron servicios dentales por cerca de cuatro meses. También alegó que a la industria de seguro le conviene que haya menos dentistas en la isla, pues representa menos facturación y se maximiza la ganancia por concepto de primas.

Por su parte, Ávila aseguró el nuevo tarifario estará disponible esta semana para llevarlo ante la Junta de ASES y luego presentarlo al Colegio de Médicos Dentistas.

“Se hizo un compromiso de que se iba a tener un tarifario y ese tarifario lo vamos a tener en cualquier momento esta semana. Se me confirmó que a más tardar el viernes. Estos son trabajos comprensivos que sí puede ser que los hemos retrasado por otras cosas que están sucediendo que también necesitan atención. Eso es tangible. Eso lo van a poder ver. Nosotros seríamos incapaces de representar algo que no podemos probar”, afirmó la funcionaria en entrevista en la misma emisora.

Ávila además negó estar parcializada con algún sector de la industria de la salud, como alegó Hernández.

Te recomendamos este video: