Borrador revela tijera presupuestaria a todos los recintos de la UPR

El desglose de los próximos recortes por unidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aún es un misterio, pese a que quedan solo meses para el nuevo presupuesto.

Sin embargo, un borrador revela una posible separación de cómo quedarían los recortes por recinto y oficina desde el año fiscal próximo hasta 2022-23. De acuerdo con el documento publicado por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el próximo año fiscal la institución sufrirá una disminución de más de $80 millones con recortes sucesivos que terminan en 2022-23 con $10 millones menos para ese año fiscal.

Según el documento, el recorte más amplio en tamaño lo recibirá el Recinto de Río Piedras con $23,664,413 por tratarse de la unidad que obtiene más presupuesto de $202 millones que tras el recorte quedaría en $189 millones. A este le sigue el Recinto de Mayagüez, que tras un recorte de $15 millones, quedaría con un presupuesto de $119 millones. Asimismo, el Recinto de Ciencias Médicas, donde trabajan con un monto de $118 millones, se espera que el próximo año fiscal quede en $104.5 millones y obtenga recortes sucesivos hasta llegar a un presupuesto de $91.4 millones. Igualmente, el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares, que actualmente tiene asignados $2 millones, sufrirá un recorte de $221 mil el próximo año, para quedar en $1.7 millones.

El documento se trata de un borrador que responde a lo que proyecta la institución con los recortes de la Junta de Control Fiscal, según supo Metro. Sin embargo, está aún en revisión, por lo que no es un documento fijo, confirmó una fuente de este medio. Al momento, este no se ha discutido en las reuniones de la Junta de Gobierno ni en la Junta Universitaria. No obstante, se espera que el desglose de los recortes se discuta próximamente en esos cuerpos.

El escrito revela, además, los recortes de la Junta de Gobierno, que reducen de $1.4 millones a $1.3 millones, así como para Administración, en el cual se reduce de $11.6 millones a $11.5 millones. El pago de la deuda pública se mantiene inalterado con $48,196,250.

Los únicos renglones que experimentan algunos aumentos son el PMO, que es la oficina establecida para el cumplimiento del plan de la Junta de Control Fiscal, y las partidas de Asignaciones a Transferir.

Metro solicitó una reacción y más detalles a la administración de la UPR sobre el documento, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

La pasada semana, la universidad entregó los documentos requeridos por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) como parte de la categoría show cause a la que colocaron por incumplir con al fecha límite de los estados financieros, que entregaron días después. La Universidad, que aún permanece acreditada, había recibido señalamientos por renglones económicos de la Middle States.