Secretario de la Gobernación no renunciará a su cargo

El secretario de la gobernación, Raúl Maldonado catalogó como "chismes" las imputaciones en su contra sobre contrataciones en diversas agencias del gobierno que supuestamente favorecen a su hijo y afirmó que no renunciará a su cargo.

“Ayer (lunes) dejé que el tiempo pasara para que las aguas bajaran a su nivel. Este es el momento ya de dar mi versión y dar los hechos como son porque yo no estoy para chismes. Estos son chismes. Yo estoy aquí para que el pueblo vea el trabajo que se ha hecho”, dijo Maldonado en entrevista radial (WKAQ).

El funcionario reaccionó así luego que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exigiera al gobernador Ricardo Rosselló su destitución inmediata ante alegaciones divulgadas en un medio digital de que su hijo supuestamente tiene contratos con al menos cinco empresas que a su vez son contratistas de diversas instrumentalidades públicas, entre ellas el DH, agencia de la que Maldonado también fue secretario.

Entretanto, el exsecretario de Hacienda afirmó que los señalamientos de Torres son completamente falsos y detalló que su hijo es contador público autorizado (CPA), abogado, especialista en informática y especialista en fondos federales y que lleva una práctica de 10 años desde antes que él comenzara a trabajar en el gobierno. “Es como si tu hijo fuera un periodista y no pudiera trabajar como periodista. Es absurdo”, señaló.

“Lo que hicimos fue un proceso bien estricto de inhibición. Mientras estuve en Hacienda solicité una dispensa de la Oficina de Ética dando información de cualquier intención de contratación de mi hijo. Cuando fui secretario de la gobernación hice algo bien extremo. Solicité una dispensa para que no solamente si era contratado, sino que si era subcontratado por una compañía, esa compañía hacía una propuesta en una agencia y no se la llevaba, yo me inhibía de todas maneras y le notificaba a Ética. Hicimos un proceso bien extremo nunca antes visto en Puerto Rico”, afirmó al asegurar que no renunciará a su cargo.

De otra parte, Maldonado explicó que el contrato de OPG Technology que tenía la exclusividad para las máquinas de impresión y sellos de comprobantes de Hacienda cumple con todos los requisitos de la ley. Con el mismo, los abogados pueden imprimir los sellos y comprobantes desde sus oficinas. Dijo que la contratación se dio a través del tribunal. Asimismo, dijo que la subsecretaria del DH, Roxanna Cruz también trabajó en la negociación y que además obtuvieron dos opiniones legales de abogados externos que validaron la transacción.

Sobre la salida de la ahora exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, Maldonado dijo que “yo soy el principal oficial financiero del país. Yo tengo diferencias con todos los jefes de agencias todos los días. Son diferencias de trabajo. Soy el jefe, ellos son los empleados. Nos estamos moviendo a una velocidad bien rápido por que tenemos la Junta de Control Fiscal y tenemos que cumplir. Aquellos que van a la velocidad mía, no tenemos problemas. Algunos van mucho más lento y siempre hay discusiones sobre este tema y son cosas de trabajo como en cualquier otro sitio”.

Fuentes renunció a su cargo el viernes, a pesar que la misma se dio a conocer el domingo en la noche. El lunes el gobernador admitió la salida de Fuentes se dio por diferencias con Maldonado.

En su carta de renuncia, la exfuncionaria indicó que “entiendo que el cargo de Secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública”. Agregó que “mi mayor deseo, ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada es ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública con cuidado y prudencia y que busque curar y atender los retos que se le presentan con un amor por el prójimo, pero sobre todo amor patrio”.