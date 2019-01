Muere joven tras caer por escaleras de tren en Nueva York

NUEVA YORK — Una mujer de Connecticut falleció en un hospital después de caer por las escaleras en una estación en el metro de Manhattan mientras sostenía a su hija de un año en un cochecito de bebés, se informó el martes.

El forense determinará qué causó la muerte de Malaysia Goodson, de 22 años.

The New York Post informó que la beba no resultó lastimada.

El incidente ocurrió el lunes alrededor de las 8:00 de la noche en la estación Seventh Avenue B-D-E en Manhattan.