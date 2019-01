Estudian medida que busca crear Fideicomiso para atender problemática de neumáticos en la Isla

La Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, que preside el representante Joel Franqui Atiles, comenzó el lunes, el estudio del Proyecto de la Cámara 1890, con el fin de crea la nueva “Ley para el Control Eficiente de la Disposición Final de Neumáticos Desechados de Puerto Rico”.

La medida, de la autoría de los representantes Manuel Claudio Rodríguez, Nelson del Valle Colón, José “Memo” González Mercado, Franqui Atiles y la representante Jacqueline “Jackie” Rodríguez Hernández, redefine las responsabilidades del Gobierno de Puerto Rico en lo que respecta a la administración, manejo, regulación y fiscalización de los neumáticos desechados en Puerto Rico.

Además, establece el Fideicomiso para el Control Eficiente de la Disposición Final de Neumáticos Desechados, el cual tendrá a su cargo responsabilidades que al presente corresponden al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA), y deroga la “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico”. El Fideicomiso asumirá la facultad de establecer la distribución del cargo y el establecimiento de las tarifas para las actividades destinadas al manejo y disposición de neumáticos desechados, entre otras.

Laura Díaz Solá, asesora legal del DRNA, señaló que con la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), las cuentas del “Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados” fueron congeladas. “El dinero depositado en las cuentas fueron traspasados al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, todo en virtud a la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, apuntó en comunicación escrita.

“No solo la actuación de la JCF sobre la congelación del Fondo, sino la actuación de pasadas asambleas legislativas de hacer transferencias de dicho Fondo para otros usos no relacionados con el manejo de neumáticos desechados, han afectado grandemente la capacidad de mantener al día la estructura de pagos por el manejo de los neumáticos desechados”, subrayó Díaz Solá.

Con relación a los miembros de la Junta del Fideicomiso, explicó a la Comisión que la mayoría de los miembros deben ser funcionarios públicos nombrados por el Gobernador. La funcionaria del DRNA sugirió que sean cuatro los miembros que respondan al interés público y que uno de sus miembros sea el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).

Entretanto, la licenciada Shirley Vokac, en representación de varios importadores de neumáticos, manifestó que el sector que representa, no quiere seguir llevando la carga y meramente pagar el cargo ambiental, “quieren ser parte de la solución de la problemática de neumáticos”. Además, indicó que “esta Comisión tiene la oportunidad de promover una legislación de vanguardia que funcione para beneficio de Puerto Rico. Es por ello, que estamos aquí nuevamente”.

Seguido, Vokac favoreció la creación de Fideicomiso, ente que administrará el dinero que se recaude mediante el Cargo para el Control Eficiente de la Disposición Final de Neumáticos Desechados. “Entendemos que una entidad separada del gobierno es necesaria en la administración del fondo para que sea efectiva la ley, pero tiene que funcionar como un ente privado que no esté sujeta a los vaivenes políticos”, añadió.

Mientras, Jorge Arturo Díaz Mayoral, presidente de Puerto Rico Asphalt, aseguró no tener reparo con los cambios que quieren hacer con los neumáticos. “Entendemos que mucho de los cambios son positivos”. Sin embargo, expresó que existe mucho desconocimiento sobre la utilización de la goma en el asfalto. “Un asfalto con goma tiene expiración. A su tercer ciclo de uso no puedes hacer nada con él. El asfalto ha llegado a nivel de tecnología que no expira”, dijo el Presidente de la empresa asfalto.

El ingeniero Edgardo Velázquez Sánchez de Multi Recycling & Manufacturing Corp., comentó que el fin de la pieza legislativa es loable. “Creo que mientras se pueda hacer mezcla (de asfalto con goma reciclada) que tenga mayor durabilidad con ingeniera que se pueda sustentar económicamente, estamos en la dirección correcta”, puntualizó. Referente al Fideicomiso, dijo que sería la solución y espera que en dos a tres años se puedan a comenzar nuevas investigaciones y desarrollo que atienda la problemática.

Por otra parte, Jorge A. Lloveras San Miguel de IBCS Group, mostró a la Comisión los beneficios de la utilización del asfalto modificado con neumáticos, entre las que resaltó la utilización del 20 al 25 por ciento de gomas recicladas, menos mantenimiento, resistencia al deslizamiento, mejoramiento a la resistencia al agua y fatiga, entre otras.

También, acudió a la Vista Pública el ingeniero Benjamín Colucci, catedrático e investigador del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, presentó a la Comisión el primer estudio de investigación científica y de envergadura asociado al uso de goma triturada para modificar el asfalto utilizado en la confección de mezclas asfálticas en Puerto Rico, denominado Crumb Rubber Modifier (CRM, en sus siglas en ingles).

Dicha investigación arrojó cinco conclusiones principales, entre las que el Catedrático destacó, el uso de CRM en la tirada de asfalto al pavimento. Asimismo, recomendó que Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) establezca un grupo de trabajo “para coordinar la implantación de un plan comprensivo para la utilización de CRM y satisfacer los requisitos de utilización descritos en la Ley Federal “Intermodal Suface Transportation Efficiency Act”.