Encontró una granada de la Segunda Guerra Mundial, no llamó a la Policía y desató caos en un negocio

¿Que harías si encontraras una granada, una bomba o un mortero? Bueno, lo primero que se le ocurre a cualquiera es llamar a los servicios de urgencia para evitar una posible tragedia, sin embargo hay personas que inexplicablemente no siguen el sentido común o tienen "otras prioridades".

Eso hizo un sujeto en Florida, Estados Unidos, y dejó perplejos a los oficiales del Departamento de Policía de Ocala.

El hombre, que no fue identificado, estaba pescando con imanes en Ocklawaha, cuando dio con una granada de la Segunda Guerra Mundial, señala Fox News.

Tras revisarla, la guardó en el maletero del auto y antes de telefonear al 911 se le ocurrió pasar a un Taco Bell.

Finalmente desde ahí hizo la llamada y se desató todo un procedimiento que incluyó el desalojo del local de comida rápida y la llegada del escuadrón de bombas.

Taco Bell on E. Silver Springs Blvd. has been evacuated. A man found a hand grenade while magnet fishing in Ocklawaha, put it in his trunk, and drove to Taco Bell prior to calling 911. MCSO bomb squad is currently on scene to ensure everyone’s safety. pic.twitter.com/sgGmXDkAXB

— Ocala Police Dept (@ocalapd) January 26, 2019