Vivo el debate sobre perspectiva de género para erradicar violencia

En medio del aumento en asesinatos a mujeres reportados durante los últimos meses, se aviva el debate en torno a si la educación de equidad con perspectiva de género podría ser uno de los posibles mecanismos para erradicar la violencia.

Dos expertas en feminismo consultadas por Metro coincidieron en que, aunque esta educación implementada de forma transversal no es una solución inmediata, puede ser un vehículo para erradicar los estereotipos. En cambio, la portavoz de Alerta Puerto Rico, Tamoa Vivas, aseguró que la perspectiva de género no debería ser una opción para educar en contra de la violencia.

La coordinadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Josefina Pantoja, expresó: “Se debe lograr mediante un proceso educativo que las diferencias por roles de género se eliminen. Que si se prepara un cuento a los niños de primer grado, asegurarse de que los materiales no tengan una división entre género que no tiene nada que ver con lo biológico, sino con la forma en cómo se interpreta por la sociedad y, así, romper con estereotipos”. Explicó que la educación con perspectiva de género “toma en cuenta todo el proceso educativo sin importar la edad de los estudiantes, todos los acercamientos a los estudiantes, ya sea currículos, clases, materiales, libros, todo, tome en consideración el género como es interpretado por la sociedad, los prejuicios, los estereotipos que existen y por los cuales hay tanto discrimen”. Aclaró que existen reparos con la perspectiva de género porque se vislumbra como una enseñanza relacionada con la orientación sexual de las personas, pero asegura que no es así.

Por su parte, la portavoz del Caucus de la Mujer en el PIP, Edda López, detalló que entiende la equidad como “reconocer que tienes el mismo valor que otra persona no importa cuál sea su género” y la perspectiva de género como la herramienta para aplicar la equidad. Mientras, enfatizó en un tercer concepto que considera que es importante incorporar y es la “conciencia de género”, el cual identificó como “reconocer que las condiciones para los diferentes géneros no son iguales”.

Sin embargo, la portavoz de Alerta Puerto Rico sostuvo que está en contra de la perspectiva de género porque se trata de “un tema ideológico sin ciencia, sin biología, que es que lo que cualquiera sienta lo tienen que enseñar porque perspectiva es el punto de vista de alguien”. Aclaró que la reforma educativa actual no incluye el concepto de equidad de genero y especifica que los padres son los responsables de la educación sexual de sus hijos. Vivas presentó en la Legislatura y en Educación una propuesta de currículo “Aprendiendo a querer” que, según expuso, no es ideológico, incluye desarrollo de carácter, derechos ciudadanos, valores universales. Vivas aseguró que promueve la igualdad. “Cuando se aprende y se sabe amar no hay machismo que combatir ni feminismo que defender. Si yo amo a otros, no los voy a lastimar si verdaderamente los amo”, sostuvo la portavoz de la entidad. Como medidas contra la violencia propuso atender los hogares sin padres, el abuso de alcohol y drogas, la explotación sexual a las mujeres y reeducar para la no violencia tanto a los agresores como a las víctimas.

Aunque por política pública del Gobierno se eliminó la educación con perspectiva de género, el Departamento de Educación ha incorporado múltiples esfuerzos a favor de la equidad. De acuerdo con la agencia, se ha comenzado un proyecto piloto de escuelas coeducativas que ha impactado un total de 11 escuelas. La expectativa es poder extenderlo a más planteles a lo largo del próximo año. La Oficina de Family Engagement del DE tiene acuerdo con las coeducativas y está participando en sus talleres para educar sobre cultura inclusiva y apertura a las necesidades particulares o individuales de cada comunidad. Asimismo, se desarrollaron diversas iniciativas de adiestramientos a maestros y proyectos para estudiantes dirigidos a la prevención de violencia doméstica.

Te podría interesar: